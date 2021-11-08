Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi ilk bölümüyle izleyiciyle buluştu. Diziyi izleyenler hem oyuncuların hem de tarihi karakterleri araştırmaya başladı. Peki, Sultan Alparslan kimdir kimin oğludur?

Sultan Alparslan kimin oğlu? Sultan Alparslan babası kim?

Alparslan, Büyük Selçuklu Devleti'nin ikinci sultanı olan ve Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya gelişlerini ve mücadelesini yöneten askeri komutan ve hükümdardır. Alparslan Büyük Selçuklu Devleti'nin kurucularından Horasan Valisi Çağrı Bey'in oğlu ve Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey'in yeğenidir.

Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde Sultan Alparslan’ı Barış Arduç oynuyor.

Barış Arduç kimdir?

Barış Arduç 9 Ekim 1987'de İsviçre'de dünyaya geldi. İsviçre'nin Scherzingen şehrinde doğup büyüyen daha sonra ailesiyle beraber Türkiye'ye kesin dönüş yapan Arduç, ilk ve orta öğrenimini burada tamamladı. Tiyatro sanatçısı Ayla Algan ile tanıştıktan sonra profesyonel oyunculuğa adım attı.

İlk olarak Küçük Hanımefendi (2011), Dinle Sevgili (2011), Pis Yedili (2011) gibi dizilerde rol aldıktan sonra Benim İçin Üzülme (2012), Bugünün Saraylısı (2013-14) ve Racon: Ailem İçin (2015) gibi dizilerde rol aldı.