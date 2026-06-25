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Yerel Süleymanpaşa'da can pazarı! Seyir halindeki motosiklet alev alev yanarak kül oldu!
Yerel

Süleymanpaşa'da can pazarı! Seyir halindeki motosiklet alev alev yanarak kül oldu!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:

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Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde, Malkara yolu üzerinde seyir halinde olan bir motosiklet, motor bloğunda meydana gelen sızıntı sebebiyle bir anda alev topuna döndü. Yol ortasında başlayan feci yangını fark eden sürücü, canını son anda kurtararak aracı yol kenarına çekti ve durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Malkara yolu üzerinde seyir halindeyken alev alan motosiklet kullanılamaz hale geldi.

Olay, Süleymanpaşa ilçesi Malkara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki motosiklette henüz kesin nedeni belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler motosikleti sararken, sürücü aracı yol kenarına çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında yaralanan olmazken, motosiklet tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. İlk değerlendirmelere göre yangının, benzin hortumunda meydana gelen kaçak nedeniyle sızan yakıtın sıcak motor bloğu üzerine dökülerek tutuşması sonucu çıkmış olabileceği değerlendiriliyor.

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