Süleymanpaşa Belediyesi zabıta memuru alıyor

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;

a) 02.05.2023 - 04.05.2023 tarihleri arasında mesai saatleri içinde (09:00-17:00), yukarıda sayılan belgeler ile birlikte, sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere 100. Yıl Mahallesi Suna Kan Caddesi No:40 Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ adresindeki Süleymanpaşa Belediyesi Ahmet Aygün Gençlik Merkezi ek hizmet binası adresi içinde bulunan başvuru masasına şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.

b) Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

c) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Zabıta Memuru alımı için sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak olup, sözlü ve uygulamalı sınavlar 16.05.2023 - 18.05.2023 tarihlerinde ve sözlü ve uygulamalı sınav 100. Yıl Mahallesi Suna KAN Caddesi No:40 Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ adresindeki Süleymanpaşa Belediyesi Ahmet AYGÜN Gençlik Merkezi ek hizmet binası Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ adresinde yapılacaktır. Sınavlar saat 09.00’da başlayacaktır. Sözlü ve uygulamalı sınavlar aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.

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