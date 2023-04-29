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Gündem Süleyman Soylu'yu şaşkına çeviren gelişme! "Böylesini ilk kez görüyorum" deyip duyurdu
Gündem

Süleyman Soylu'yu şaşkına çeviren gelişme! "Böylesini ilk kez görüyorum" deyip duyurdu

Yeniakit Publisher
2023-04-29 15:02:00 -
Süleyman Soylu'yu şaşkına çeviren gelişme! "Böylesini ilk kez görüyorum" deyip duyurdu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kanal7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet'in sunduğu Başkent Kulisi programında; seçim öncesi sahadaki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Soylu ayrıca, HDP ile işbirliği yapan Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kanal7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet'in sunduğu Başkent Kulisi özel yayınında soruları cevapladı. Seçim öncesi sahadaki son duruma ilişkin bilgiler veren Soylu, "2018 seçiminde 2. bölgedeydim. 2019 yerel seçimlerinde de çalıştım. 2019'un ikinci seçiminde de İstanbul'da çalıştım. Karşılaştırabiliyorum. Vatandaşımızın alakasını ve ilgisini karşılaştırabiliyorum. Biz mahalle mitingleri yapıyoruz. Benim siyaset tarzım odur. İstanbul'un semtlerden oluştuğu anlayışındayım. Semtlerde de kendine ait bir yerellik söz konusu. İstanbul kozmopolit olarak görülse de semtlerden oluşan bir şehir. 

Geçen seferlerin iki katı kadar büyük bir sahiplenme ve ilgi var. Hiç abartı olmadan iki katı kadar. Şu anda 2018'den sahiplenme açısından daha iyi. Bize oy vereceklerin, meseleyi Türkiye'nin gelecek meselesi olarak görenlerin, dünyayla karşı karşıya kaldığımız rekabeti okuyanların...

"Türkiye 1919 Sivas'ına döndü! Sahada ilk kez böylesini görüyorum"

Geçmiş Celal Bayar, Adnan Menderes mitingleri olurdu. O günkü Anadolu'nun aydınlığa koşuşuydu. Gezi olaylarından sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın Ankara'ya gelişini hatırlıyor musunuz? Ben hayatımda öyle bir görüntü görmedim. Burada öyle bir görüntü oldu ki sokaklardan aileler geliyor. Çocuklar, anneler, babalar, babaanneler, teyzeler, halalar ellerinden bayraklarla her yerden oluk oluk insanlar akıyor. Türkiye'nin geleceği için mücadele eden bir adamı sahiplenmeydi. Bugün de çok net söylüyorum, başka bir sahiplenme var. Türkiye, 1919 Sivas'ına dönmüştür. Manda ve himaye kabul edilemez. Şu anda tam anlamıyla Türkiye bunun mücadelesini ortaya koymaktadır. Bu şartları kaybetmenin endişesi bütün milletimizde var. Her gelen 'Reis'e sahip çıkın' diyor. Bu tür bir sahiplenmeyi ben siyasal hayatta ilk kez görüyorum" dedi. 

 
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