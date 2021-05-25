Süleyman Soylu’nun ismini verdiği Nurettin Demir kimdir? Nurettin Demir nerede görev yaptı?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı televizyon programında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Soylu, programda organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in kendisini hedef alan açıklamalarına yanıt verdi. Bakan Soylu, Nurettin Demir hakkında şunları söyledi: “ İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok, terörden sorumlu da zannediyorum Mustafa Çalışkan. Şimdi şu adam, Nurettin Demir. Biz nelerle uğraşıyoruz.

Nurettin Demir Kadıköy eski ilçe emniyet müdürü. Kardeşi Nurten Demir, 1992’de DHKP/C’den öldürüldü, diğer kardeşi DHKP/C ile iltisaklı. Sanal tehditle, kurgu bir tehditle, ben İçişleri Bakanıyım. İstanbul’da her dönem kimlere koruma verildiğini bilemeyebilirim. Yakın koruma, tehditlere yönelik korumalar, il emniyet tehditleri belirler. Bu riskli bir iştir. Benim dönemimde koruma 5 bine düştü. Bunun yüzde 40’ı da hakim ve savcılardır.

Nurettin Demir 93-99 DHKP/C. 2015’de Kadıköy İlçe Emniyet müdürü kardeşinden kalan DHKP/C mirasıyla kurgu üretir. Silsile-i meratip böyle başlamış. Bu kişi FETÖ’den ceza yemiş. Kadıköy’de herkes bilir ki bir kişi bunun aleyhinde bir şey söylesin.

Ben bir önceki Kadıköy İlçe Emniyet Müdürünü görevden aldım. Sorumluluk bana mı ait? Hayır. Benim telefonum 27 yıldır aynı. Bataklık Operasyonu’nun ilk ihbarı şahsıma geldi. İstihbarat, terördeki arkadaşlar bilir ki, benim ihbar hattım geniştir. Operasyon doğru çıktı ve Bataklık Operasyonu başladı.

Sultanbeyli Emniyet Müdürü’nün Nejad Daş’la birlikte para taşıma işi bana geldi. Burada Nurettin Demir sahte ihbar gönderiyor."

Nurten Demir kimdir?

Terör örgütü DHKP-C'nin yöneticilerinden olan ve 1992 yılında Kasımpaşa'da polisle girdiği çatışmada öldürülen Nurten Demir'in kardeşi eski Kadıköy Emniyet Müdürü Nurettin Demir FETÖ'den tutuklandı. Nurettin Demir'in FETÖ'nün gizli haberleşme ağı Bylock'u kullandığı tespit edildi.

Nurten Demir kimdir?

Nurten Demir, 1992 yılında terör örgütü DHKP-C'ye yönelik düzenlenen operasyonda öldürüldü. DHKP-C operasyonunda öldürülen Nurten Demir'in kardeşi Nurettin Demir ise 1 ay önce FETÖ'den tutuklandı. Demir'in FETÖ'cülerin gizli haberleşme ağı Bylock'u kullandığı belirlendi. Uzun dönem Kadıköy Emniyet Müdürlüğü yapan Demir, 17-25 Aralık FETÖ kumpası sonrası bu görevinden alınarak polis okuluna gönderildi. 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi sonrası ise meslekten ihraç edildi. Bylock operasyonları kapsamında ise gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.