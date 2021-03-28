Süleyman Soylu'nun acı günü! AK Partili isim duyurdu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dayısı Selami Reis hayatını kaybetti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dayısı Selami Reis ebediyete irtihal etti. Rahmetlinin vefat haberini ilk olarak AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan Twitter hesabından duyurdu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dayısı, Bafra ilçesi işadamlarından Ender ve Osman Reis 'in babaları Selami Reis'in cenaze namazının pazartesi günü saat 12:00 de Bafra Darboğaz köyünde kılınıp aile kabristanlığına defnedileceği öğrenildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geçtiğimiz günlerde de annesini kaybetmişti.