Süleyman Soylu'dan olay çıkış: Yiyorsa gelin

Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonucu huzur ve güven ortamına kavuşan Diyarbakır, yıllardır terörün gölgesinde kalan doğal güzellikleriyle öne çıkıyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Lice ilçesinde antik çağda yerleşim yeri olarak kullanılan Bırkleyn Mağaraları'nda AK Parti Diyarbakır Gençlik Kolları'nın düzenlediği "Lice Gençlik Buluşması" programına katıldı.

Soylu, burada yaptığı konuşmada, Bırkleyn Mağaraları ile 8 bin yıllık bir tarihten, Büyük İskender'in konakladığı ve kendi işaretini bıraktığı mağaralardan bahsettiklerini, bunların büyük zenginlik olduğunu söyledi.

"Zengin bir medeniyetin çocuklarıyız"

Çok güçlü ve zengin bir medeniyetin çocukları olduklarını kaydeden Soylu, "Malazgirt'in hikayesi aslında bu Anadolu'nun ve coğrafyamızın içerisindedir. Malazgirt'in fethinin hikayesi ile Anadolu topraklarına girişin hikayesi de hiç unutmayın ki bir birlik ve kardeşlik hikayesidir. Kürt beyleriyle Türk beylerinin ve birçoğunun birbirini bu meydanda tanıdıkları ve birbirleriyle beraber aslında küffara karşı birlikte oldukları, aynı değeri taşıdıkları, aynı anlayışı taşıdıkları, sanki iki kardeşin kucaklaşması gibi bize bu toprakları yurt yapmalarının belki de en önemli nişanesidir ve nişangahıdır." ifadelerini kullandı.

Terör örgütü PKK'ya çok laf söylediğini ifade eden Soylu, "Çok da söz söylemeye devam ediyorum. Ama PKK, terör örgütünün benim laflarımdan etkilendiği en önemli cümleler PKK sadece ülkenin gelişmesi ve kalkınmasını değil, aynı zamanda bir kültürel terörizmle, kültürünü de harap etmeye çalışıyor. Duygularımızı, tarihimizi, aile ilişkilerimizi, anne-baba duygularımızı, komşu ilişkilerimizi, örf adetlerimizi, geleneklerimizi, birbirimize olan muhabbetimizi, saygımızı, büyüklerin küçükleri davranışlarını, her birini tarumar ediyor." diye konuştu.

"Zenginliklerimizi yitirmeye çalışıyorlar"

Avrupa'nın büyüdüğünü, zenginleştiğini ama bir bedel ödediğini anlatan Soylu, bedel olarak ahlakını ve geçmişte üzerine titremeye çalıştıkları değerlerini kaybettiğini aktardı.

Bakan Soylu, şöyle devam etti:

Bu toprakların zengin, verimli ve güçlü topraklar olduğunu dile getiren Soylu, "PKK bize ne kazandırdı, bana bir tane söz söyleyin. Dilimizin daha iyi konuşulmasını mı sağladı? Vallahi hayır. Peki, çocuklarımızın okullara ve üniversitelere çok daha iyi gitmesini mi sağladılar? Peki, bugün organize sanayi siteleri, fabrikalar ve yollar 40 yıldır onların ortaya koymuş olduğu terör sebebiyle akamete uğramadı mı?" dedi.

"Bütün coğrafyanın en zengin bölgesi haline gelecek Diyarbakır"

Diyarbakır'ın 10 yıl, 20 yıl sonra Türkiye'nin en zengin şehri haline geleceğini dile getiren Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şimdi bu Diyarbakır'ı zihninize bir video kayıt cihazı gibi kaydedin. Allah nasip edecek, 10 yıl, 20 yıl sonra Diyarbakır Türkiye'nin en zengin bölgenin de en cazip bölge derken Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden bahsetmiyorum. Diyarbakır'ı Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne sıkıştırabilecek kadar cahil bir adam değilim. Irak'tan Suriye'ye kadar Orta Doğu'dan Orta Asya'ya kadar bütün coğrafyanın en zengin bölgesi haline gelecek Diyarbakır. Bunu siz görecekseniz ve yaşayacaksınız."

Bakan Soylu, Bırkleyn Mağaraları'nı gezdi

Daha sonra Bakan Soylu Bırkleyn Mağaraları'nı gezdi. Burada gazetecilerin sorusu üzerine Soylu, "Çok uzun yıllar terör örgütünün maalesef hakimiyetinde mağaralar olarak kalmış. Allah razı olsun güvenlik güçlerimiz, milletimiz, sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, hükümetimiz devletimiz iradesiyle işte hepsi şimdi birer turizm destinasyonu tarihsel destinasyon olmaya aday. Muhteşem bir yer." ifadelerini kullandı.

AA'nın haberine göre, yapılacak çalışmalarla bölgenin artık daha aktif kullanılabilecek bir noktaya getirileceğini bildiren Soylu, Lice'nin ve Liceli gençlerin buna hazır olduğunu anlattı.