Süleyman Soylu'dan malum çevrelere kapak üstüne kapak! Bakalım şimdi ne yapacaklar?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hakkında ortaya atılan iddialara Twitter'dan net bir dille cevap verdi.. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bu davanın lideri olduğunu belirten Bakan Soylu, güçlü Türkiye'nin bu davanın omuzlarında yükseleceğini söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, art arda meydana gelen felaketlerde hep sahada olan isimlerden biri.

Gece gündüz sorunların çözülmesi için çalışmaları takip eden Bakan Süleyman Soylu hakkında, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fikir ayrılığı yaşıyor' iddiaları ortaya atıldı.

AK Parti'den ayrılacağı da yazılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, asılsız iddiaları net bir şekilde yalanladı.

Twitter hesabından açıklama yapan Süleyman Soylu, net bir duruş sergiledi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu davanın lideri olduğunu söyledi.

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Cumhurbaşkanımız Sn. @RTErdogan davamızın lideridir. Ayasofya’yı bizimle tekrar buluşturan liderimizdir. Davamız büyüktür ve bizden sonraki nesillerin omzundadır. Ne kadar kesif mücadelelerin içerisinden geçsek de bedenimiz ne kadar yorgun olsa da ben değil biz demenin zamanıdır. Büyük bir davayı şahsileştirmek, milletvekili olmak ya da olmamak, nereden olmak ya da olmamak tartışmasının içerisine girmek, yüzyılın seçiminde hele de asrın felaketinde, davaya sahip olmamak, onu anlamamak demektir... Biz, davamızın neferleriyiz. Geleceğin Güçlü Türkiyesi, davamızın omuzlarında yükselecektir.

Süleyman Soylu: Cumhurbaşkanı Erdoğan davamızın lideridir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İçişleri Bakanlığı görevine getirilen Bakan Süleyman Soylu, özellikle terörle mücadele konusunda elde ettiği başarılarla adından söz ettiriyor.

Uyuşturucu, kaçakçılık ve insan kaçakçılığı konusunda da başarılı operasyonların altında imzası olan Süleyman Soylu, afet dönemlerinde de sahada aktif olarak çalışan kabine üyelerinden biri.