Süleyman Soylu'dan Kemal Kılıçdaroğlu’na ağır kapak!

YENİ AKİT ANKARA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Göç idaresi ile ilgili sorduğu 3 soruya ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan cevap geldi.

Soylu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Kılıçdaroğlu’nun dayanılmaz cehaleti... Aday adaylığını tarif ederken “Devleti iyi tanıması gerekiyor.” diyorsunuz ya, anlaşılan 2 Belediye Başkanın dengeni bozmuş. Göç idaresi ile ilgili sorduğun 3 sorunun da muhatabı Göç Başkanlığı değil. Vatandaşlık sorusunun muhatabı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü. Diğerlerinin muhataplarını da "yamakların" bulsun. Soruları düzelttirmek için aynı büyükelçiye gönderebilirsiniz” ifadelerini kullandı.