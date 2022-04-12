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Gündem Süleyman Soylu'dan Kemal Kılıçdaroğlu’na ağır kapak!
Gündem

Süleyman Soylu'dan Kemal Kılıçdaroğlu’na ağır kapak!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Göç idaresi ile ilgili sorduğu 3 soruya ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan cevap geldi.

Yeniakit Publisher
2022-04-12 14:13:00 -
Süleyman Soylu'dan Kemal Kılıçdaroğlu’na ağır kapak!

 YENİ AKİT  ANKARA 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Göç idaresi ile ilgili sorduğu 3 soruya ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan cevap geldi.

Soylu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Kılıçdaroğlu’nun dayanılmaz cehaleti... Aday adaylığını tarif ederken “Devleti iyi tanıması gerekiyor.” diyorsunuz ya, anlaşılan 2 Belediye Başkanın dengeni bozmuş. Göç idaresi ile ilgili sorduğun 3 sorunun da muhatabı Göç Başkanlığı değil. Vatandaşlık sorusunun muhatabı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü. Diğerlerinin muhataplarını da "yamakların" bulsun. Soruları düzelttirmek için aynı büyükelçiye gönderebilirsiniz” ifadelerini kullandı.

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