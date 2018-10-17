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Süleyman Soylu'dan Kaşıkçı açıklaması

Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazeteci Cemal Kaşıkçı olayına ilişkin açıklamalarda bulundu.

17 Ekim 2018 Çarşamba 10:19
Süleyman Soylu'dan Kaşıkçı açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Anadolu Ajansı Editör Masası'nda soruları yanıtlıyor.

Soylu'nun açıklamalarının satırbaşları şöyle:

Cemal Kaşıkçı'nın kaybolması

Buna 2 Ekim olayı diyebiliriz. Sadece bizi ilgilendiren mesele değil. Uluslararası anlaşmalara göre konsolosluklar başka ülke toprağı. Büyükelçilikte olması, uluslararası açısından ve Türkiye açısından tüm dünyanın gözünün üzerinde olduğu 2 Ekim olayı olarak değerlendirebiliriz. Bu tip benzer olay çok rastlanan bir olay değil. İlk ihbarın geldiği dakikadan itibaren Türkiye iki şeyi çok iyi bir bir meziyetle sergiledi. Biri hukukun gereği, diğeri soğukkanlılık. Uluslararası sözleşmelere riayet etti ve açık adımlar attı. İşbirliğini, hem uluslararasında hem de bahsedilen ülke ile sabırlı davrandı ve tüm dünya ile paylaştı. Burada bir hukuk süreci söz konusu. Burada ilk oluşum anından itibaren adım adım bu süreci hukuk gözetimi altına aldı ve savcılık soruşturması ve diğer adımların takibiyle devam etti. Konsolosluğa da girildi. Rezidansla ilgili savcılığın kararı var. İlgili ülke bu onayı verince bu adımlar atılacak. Bu hukuki bir süreçtir. Bir kabul var ama adımda ortak mutabakat bekleniyor. Sabırla hep birlikte sürecin sonunu bekleyelim. Kanaatelerim var, bunları söyleyebilme kabiliyetine sahip değilim. Kanaatlerim kuvvetli ama bu, yargılamanın işidir.

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 10:19
  1. Süleyman Soylu
  2. cemal kaşıkçı

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