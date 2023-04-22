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Medya Süleyman Soylu'dan kan donduran "FETÖ" iddiası! Başındaki isim şoke etti
Medya

Süleyman Soylu'dan kan donduran "FETÖ" iddiası! Başındaki isim şoke etti

Yeniakit Publisher
2023-04-22 11:46:00 -
Süleyman Soylu'dan kan donduran "FETÖ" iddiası! Başındaki isim şoke etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun "Emniyet içinde CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan’ın bizzat kurduğu derin bir ağ var. Ve bu ağ FETÖ’nün ikinci paralel yapısı gibi çalışıyor. Bahsedilen milletvekili FETÖ’nün aparatıdır. FETÖ’nün ikinci paralel yapısını oluşturmaya çalışıyor. Kurdukları sistem elimizde. Biz bunu tespit ettik. Birçoğunu açığa aldık. Diğerleri için de şemamız hazır" sözlerini köşesine taşıyan Milliyet gazetesi yazarı Zafer Şahin, "Soylu’nun iddiası önemli... Üzerine kararlılıkla gidilmeli… Gerçekler tüm kanıtlarıyla ortaya çıkarılmalı. FETÖ’ye de yeni paralel yapılara da bu milletin tahammülü yok" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun "Emniyet içinde CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan’ın bizzat kurduğu derin bir ağ var. Ve bu ağ FETÖ’nün ikinci paralel yapısı gibi çalışıyor. Bahsedilen milletvekili FETÖ’nün aparatıdır. FETÖ’nün ikinci paralel yapısını oluşturmaya çalışıyor. Kurdukları sistem elimizde. Biz bunu tespit ettik. Birçoğunu açığa aldık. Diğerleri için de şemamız hazır" sözlerini köşesine taşıyan Milliyet gazetesi yazarı Zafer Şahin, "Soylu’nun iddiası önemli... Üzerine kararlılıkla gidilmeli… Gerçekler tüm kanıtlarıyla ortaya çıkarılmalı. FETÖ’ye de yeni paralel yapılara da bu milletin tahammülü yok" dedi.

Şahin, şunları kaydetti:

"İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun açıklamasına göre Emniyet içinde CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan’ın bizzat kurduğu derin bir ağ var. Ve bu ağ FETÖ’nün ikinci paralel yapısı gibi çalışıyor...

Soylu, CHP’li Murat Bakan için “Bahsedilen milletvekili FETÖ’nün aparatıdır. FETÖ’nün ikinci paralel yapısını oluşturmaya çalışıyor. Kurdukları sistem elimizde. Biz bunu tespit ettik. Birçoğunu açığa aldık. Diğerleri için de şemamız hazır. Murat Bakan bunun başındadır. Bedeli çok ağır olacak” diyor!
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Soylu’nun ortalığı ayağa kaldıran açıklamalarına CHP Milletvekili Murat Bakan’ın verdiği cevap enteresan: “Orada şimdi Bakan olarak oturuyor olabilirsin. Unutma, ikimiz de milletvekili adayıyız... Biz Meclis’te hesaplaşacağız!

Kim haklı, kim haksız tartışmasına girmek değil niyetim. Ama hakkında bu kadar ciddi bir iddia hem de İçişleri Bakanı tarafından gündeme getirilen bir milletvekilinin daha somut bir karşılık vermesi gerekmez mi?

Basit bir siyasi tartışmadan bahsetmiyoruz. Devletin İçişleri Bakanı bir milletvekilinin Emniyet içinde paralel yapı kurduğunu söylüyor. Dün haber kaynaklarımdan bu konuda ilave bilgiler almaya çalıştım.

Emniyetin özellikle İstihbarat ve Personel birimlerinde örgütlenmeye çalışan bir yapının varlığından bahsediliyor.

Bu yapının tüm yazışmaları ve bilgi çıkışları takip edilmiş. Sosyal medyada açılan fake hesapları aktif olarak kullandıkları tespit edilmiş. Bu yapının en üstten en alta kadar şeması çıkarılmış durumda. Yapı içindeki herkes isim isim belli. İçlerinde müdür seviyesinde olan biri de bulunuyor.

Soylu’nun iddiası önemli... Üzerine kararlılıkla gidilmeli… Gerçekler tüm kanıtlarıyla ortaya çıkarılmalı.

FETÖ’ye de yeni paralel yapılara da bu milletin tahammülü yok."

 

 

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Yorumlar

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