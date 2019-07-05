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Süleyman Soylu'dan çarpıcı Kıbrıs açıklaması!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Merkez Kaymakamı Ahmet Arslan ve beraberindeki kaymakamları kabul eden ve açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kıbrıslı Türk kardeşlerimizin bizim için ayrıcalıklı bir yeri vardır. Kıbrıs meselesi, bizim milli davamızdır.' dedi.

05 Temmuz 2019 Cuma 14:38
Süleyman Soylu'dan çarpıcı Kıbrıs açıklaması!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mesleki ve Kültürel Gelişim Gezisi kapsamında Türkiye'de bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Merkez Kaymakamı Ahmet Arslan ve beraberindeki kaymakamları makamında kabul etti.

Soylu, Kuzey Kıbrıs'tan gelen heyetin, Türkiye'de bulunmasını çok önemsediklerini belirterek, şunları söyledi:

"Gerek Sayın Ankara Valimiz gerek Çankaya Kaymakamımızla yaptığımız görüşmelerle iki ülkedeki mülki idare sistemini karşılaştırma imkanını bulduğumuzu, verimli bir tecrübe paylaşımını da yaptığınıza inanıyorum. Umuyorum ki hem yapmış olduğunuz bu ziyaretler hem de programınızın geri kalan bölümünde beklenen faydanın ortaya çıkacağı ve esas itibariyle bu programın sizin açınızdan da bizim açımızdan da bilgi ve tecrübe paylaşımı açısından da çok önemli bir süreç oluşturduğuna inanıyorum. Sizlerin burada bulunmasını çok önemsediğimizi ve sizleri, kendimizden ayırt etmemizin mümkün olmadığını bir kez daha huzurunuzda söylemek isterim."

Bakan Soylu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kıbrıslı Türklerin kendileri için ayrıcalıklı bir yeri olduğunun altını çizerek, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kıbrıslı Türk kardeşlerimizin bizim için ayrıcalıklı bir yeri vardır. Kıbrıs meselesi bizim milli davamızdır." dedi. Soylu bu kapsamda KKTC'nin her konuda gelişmesi için ortak çalışma ve protokollere imza attıklarını hatırlattı.

"Her türlü imkanımız emrinizdedir"

Bundan sonra iki kardeş ülkenin kalkınması ve iş birliğinin gelişmesi için ellerinden gelen bütün gayreti göstereceklerine vurgu yapan Soylu, "Burada gerçekleştirdiğiniz çalışmaların sizin de mesleki hayatınızda çok önemli katkılar sağlayacağını inanıyorum. Ayrıca, arkadaşlarıma da söyleyeceğim, dönem dönem yaptığımız seminerlerin sizlerden de bir veya iki arkadaşın katılması hususunu özellikle bizim eğitim dairemizden arzu edeceğim. Burada gerek dünyadaki gelişmeler olsun, gerek mülki idare sistemindeki birtakım atılan adımlar böyle iç içe olmalıyız" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de dört duvar arasında kaymakam istemediklerini söylediklerini anlatan Soylu, vatandaşın içerisinde olan kaymakam istediklerini dile getirdi.

"Sahada olmak esastır"

Kendileri için esas olanın vatandaşın memnuniyeti olduğunu ifade eden Soylu, şunları kaydetti:

"Birtakım yanlış anlaşılmalar, tepede alınan kararların vatandaşa sirayet edip etmediğine yönelik yapılacak tespitler veya vatandaş nezdinde ortaya çıkan bir problemin memleketi yönetenler tarafından bilinmesini sağlayacak sürecin sağlıklı bir şekilde işlemesini temini, bütün bunların tamamı bilmenizi istiyorum ki sizlerin görevidir. İyi bir kaymakam, sorunların üzerine cesaretle giden, iyi bir kaymakam vatandaşıyla devletin sıcak yüzünü buluşturma konusunda irade ortaya koyan, iyi bir kaymakam kamu düzenin nasıl oluşabileceğini en iyi şekilde avucunun içi gibi hesap edebilen, bilebilen, bir anlayışa sahiptir, fukarasının derdini bilen, onu kendi vicdanında hissedebilen, onun meselesini çözmeden başını yastığa koymayandır."

"Hoşgörüyle karşılamak lazım"

Bazen vatandaşların sitem edip, bazen gönül koyabileceğini söyleyen Soylu, şu değerlendirmede bulundu:

"Bazen hizmetler noktasında eksik gördüğünde sizi söylediği sözün yerine getirebileceği konusunda uyarır. Bütün bunlar olabilecek işlerdir. Onları da hoşgörüyle karşılamak lazım. Bunu yaparken de söylediklerini değerlendirip nerede eksiklikler oluşmuşsa onları gidermek de bizim temel vazifemizdir. Kıbrıs, Türkiye için de bir başkadır. Benim ayrı bir Kıbrıs sevgim var. Kıbrıs, Akdeniz'de bir cennettir. Hem kıymetini biliyoruz hem oradaki standardın daha yükselmesi için de elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz."

"Türkiye bizim için vazgeçilmez"

KKTC Merkez Kaymakamı Arslan da ziyaretin son günü itibariyle mülki idare açısından çeşitli bilgiler edinerek deneyimler ve paylaşımlarda bulunduklarını ifade etti.

Bu ziyaretin her iki ülke açısından çok önem arz ettiğine dikkati çeken Arslan, "İlk kez biz Kıbrıs'ta bütün kaymakamlarla birlikte bir ziyaret, bir mesleki gelişim programı yaptık. Tabii ki Türkiye bizim için vazgeçilmez, her sabah kalktığımızda Türkiye haberlerini takip eden insanlarız. Türkiye Cumhuriyeti bizim için çok önemli. Onun varlığı, birliği ve gücü olduğu sürece bizler her zaman güçlüyüz" dedi.

Bu açıdan da en yakın modelin Türkiye Cumhuriyeti olduğunun altını çizen Arslan şöyle devam etti:

"Gezip, inceleme ve bu inceleme sonrasında elde ettiğimiz fikirleri, bilgileri, belirlemiş olduğumuz vizyonu ülkemizde azami şekilde faydalanmak arzusundayız. Özellikle 15 Temmuz'un Türkiye Cumhuriyeti açısından çok ciddi bir dönüm noktası olduğunu biz bir kez daha Özel Harekatın bizi ağırlamış olduğu ziyarette çok iyi anladık. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak şunu çok iyi biliyoruz, ancak Türkiye Cumhuriyeti varsa biz varız. Bunu her fırsatta görüyoruz."

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 14:38
  1. Ankara
  2. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
  3. Mesleki ve Kültürel Gelişim Gezisi
  4. Türkiye
  5. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)
  6. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Merkez Kaymakamı Ahmet Arslan

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