Süleyman Soylu’dan ABD Büyükelçiliğine sert tepki! Adap yoksunları

İstanbul’da düzenlenen Türkiye Afetlere Müdahale Planı (TAMP) Çalışma Grupları Değerlendirme Toplantısı'na katılan Süleyman Soylu, 2021 yılını ‘afet eğitim yılı’ ilan ettiklerini ve 1 Ocak’tan itibaren Türkiye’nin her yerindeki sivil toplum kuruluşlarından ilkokullara, sosyal medya mecralarından televizyonlara, muhtarlardan kaymakamlara ve kamu birimleri ile vatandaşlara kadar büyük bir eğitim seferberliği başlatılacağını söyledi. Soylu “Eğer depremi 5 dakika önceden haber veren, depremden önce herkesi binalardan dışarı çıkarabilecek bir teknolojimiz bile olsa yine afetlere yönelik bu çalışmaları yapmak, tedbirleri almak, zorundayız. Yıkılmayan, zarar görmeyen şehirler, altyapılar, fabrikalar, binalar inşa etmek zorundayız" dedi.



Akılları da vicdanları da yok



2011 Van depreminde yaşananları hatırlatan Soylu, "7,1'lik deprem sonrasında toplam 25 bin 742 kalıcı konut tamamlanıp sahiplerine teslim edildi, getirilen kaynak suyu ile 2060 yılına kadar Van şehrinin su ihtiyacı karşılandı. Yeni baştan bir şehir inşa edildi. Devlet gecenin bir yarısında milletin imdadına koştu. 11 milyar 127 milyon 855 bin Türk lirası harcandı. İş yerleri, okullar, camiler, konutlar, yollar her şey yeniden imar ve inşa edildi. Buna rağmen Doğu ve Güneydoğu Anadolu’yu istismar etmeye çalışan malum siyasi partinin (HDP) yöneticileri, devletin depremde Van’ı sahipsiz bıraktığını söylüyor. Terör örgütü sadece akıllarını değil vicdanlarını da söküp almış” diye konuştu.



Haftada 1200 istihbarat



İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu'nun da katıldığı toplantı sonrası gündeme dair soruları da yanıtlayan Soylu, ABD'nin Türkiye Büyükelçiliğinin, terör saldırısı olabileceğine dair bir güvenlik uyarısı yayımladığı, İçişleri Bakanlığının konuya ilişkin kendi istihbaratı olup olmadığına ilişkin soru üzerine şunları söyledi: “Dışişleri Bakanı ve MİT Başkanıyla da görüştük. Bize haftada 1200 istihbari duyum geliyor. Bunların yüzde 30'u eyleme yönelik. Ama ciddi bir devletin yapması gereken, bunu bulunduğu ülkenin yetkili makamlarıyla paylaşmasıdır. İstihbarat alabilirsiniz, oturup bu konuda neler yapmamız lazım, biz de böyle bir şey düşünüyoruz gibi en azından diplomatik kanallarla görüşmeniz gerekir. Kendi internet sitesinden kendince karar alıp duyurmak gibi bir başka ülkeyi töhmet altında bırakabilecek davranış, usul, erkan ve adap yoksunluğudur. ‘Bir terör saldırısıyla karşı karşıya kalabiliriz, onun için vize başvurularını durduruyoruz’, anlamındaki bir duyurunun diplomatik bazı gereklilikleri vardır. Tedbir alınabilir mi alınır ama her şeyin usulü, erkanı, adabı vardır."

15 askeri şehit eden PKK’lıyı 6 ay takip edip aldık

Soylu, Kayseri'de 15 askerin şehit olduğu bombalı saldırının faili PKK'lı terörist Ferhat Tekiner'in, MİT ve Emniyet operasyonuyla Türkiye'ye getirilmesine ilişkin soruya ise, "6 aydır takip ediyorduk. Sonunda aldık. Emniyetimize ve MİT Başkanlığımıza teşekkür ediyorum. Getirmek kolaydı ama önemli olan canlı getirmekti. Canlı getirildiğinde daha iyi sonuçlar alma kabiliyetine sahibiz" yanıtını verdi.