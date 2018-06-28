0553 313 94 23

Süleyman Soylu'dan 81 ilin valisine CHP talimatı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, valilere talimat yollayarak CHP il başkanlarının bundan sonra şehit cenazelerinde protokole kabul edilmemesini söyledi.

28 Haziran 2018 Perşembe 13:34
Süleyman Soylu'dan 81 ilin valisine CHP talimatı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Esenler AK Parti İlçe Başkanlığı ziyareti sırasında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Soylu, Doğubeyazıt'ta Mevlit Bengi'nin öldürülmesinden sonra HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ı arayıp partisini sorumlu tuttuğu iddiasıyla ilgili konuştu. Soylu katledilen Bengi'nin 10 çocuğu olduğunu hatırlatarak "Kendi çocuğu kızamık olunca hasta olunca hastane hastane koşarlar. En lüks hastanelere giderler. Orada Doğu ve Güneydoğu'da HDP, PKK üzerinden milletten intikam almaktadır. Bu kadar açık ve net. Evet aradım. Söylediklerinde eksik yoktur fazla vardır.Arkadaşlarım o bölgede sokağa çıkma yasağı ilan ettiler. Gerekli soruşturmalar sürüyor. Çok ciddi gözaltılar var. Bu arkadaşımızın katilini bulacağız" diye yanıtladı.

 "SANDIKTA BERABERLERSE CENAZEDE DE OLACAKLAR" 

Soylu, CHP İl Başkanlarının şehit cenazelerinde protokole alınmamasıyla ilgili " Valilere müsteşarım üzerinden talimat gönderdim; "CHP İl başkanlarını bundan sonra şehit cenazelerinde protokole kabul etmeyin' diye. Bu kadar basit. Onların gideceği bir adres var. O adresi de göstereceğiz. PKK mensuplarının cenazeleri var. Biz onları çok kısıtlı kaldırtıyoruz. Onlara bir kişilik kontenjan ayıracağız. Sandıkta beraberlerse cenazede de olacaklar" diye konuştu

Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 13:34
  1. chp
  2. Süleyman Soylu

YORUM YAZ

  • ayhanayhan15 sa önce
    payandalar oh kurtulduk demişlerdir bu açıklama yapılalı ne kadar zaman geçti hala bir itiraz sesi yükselmedi ! demek ki doğru tespit ve karar !
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Beşiktaş aradığı sağ beki buldu! Florian Jozefzoon...
  1. Beşiktaş aradığı sağ beki buldu!..
  2. Aboubakar'ın Beşiktaş'a geliş tarihi..
  3. CHP'li Eren Erdem gözaltına alındı
  4. Bursaspor'dan Vagner Love bombası
  5. İngiliz kulübü Galatasaray'ın..
  6. ABD'den S-400 hamlesi! Güçlerini..
  7. AK Parti seçimlere itiraz etti,..
  8. Yaşar Okuyan yine rezil oldu: Erdoğan..
  9. Fransa basını duyurdu! Rizespor ve..
  10. Teröristbaşı Netanyahu: Bizi yok etmek..
  11. Kılıçdaroğlu açıkladı! Muharrem İnce..
  12. CHP'den cesaret alan HDP harekete..
  13. İşte CHP'nin eseri! HDP'li vekilden..
  14. CHP'den Süleyman Soylu'ya istifa çağrısı
  15. HDP'nin koltuk değneği CHP'den Bakan..
  16. Hollanda'dan skandal karar: Türk..
  17. Düzenli yürüyüş yapmanın inanılmaz..
  18. Boy uzunluğu ve kanser olma riski..
  19. Kimler limonlu su içemez?
  20. Yapay kornea da üretildi
Murat Karayalçın Muharrem İnce'nin yeni planını ifşa etti
Murat Karayalçın Muharrem İnce'nin yeni planını ifşa etti
CHP'liler övünün! PKK'nın infazı hakkında skandal...
CHP'liler övünün! PKK'nın infazı hakkında skandal...
Karamollaoğlu'ndan ilginç seçim açıklaması: İspat ettik
Karamollaoğlu'ndan ilginç seçim açıklaması: İspat ettik
'30 yıllık karım çemkirdi' diyen Emin Çapa, Kemalistlere 'hezimet'in sebeplerini anlattı
'30 yıllık karım çemkirdi' diyen Emin Çapa, Kemalistlere 'hezimet'in sebeplerini anlattı
Mustafa Karahasanoğlu açıkladı...AK Parti'nin oy kaybındaki önemli iki husus...
Mustafa Karahasanoğlu açıkladı...AK Parti'nin oy kaybındaki önemli iki husus...

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Kamuda yeni dönem! Sil baştan değişiyor
Kamuda yeni dönem! Sil baştan değişiyor
CHP'nin anketçisinden itiraf: Erdoğan'ın kazanacağını gördüm, söyleseydim beni...
CHP'nin anketçisinden itiraf: Erdoğan'ın kazanacağını gördüm, söyleseydim beni...