Süleyman Soylu: Sırbistan'ın 15 Temmuz duruşunu unutmayacağız

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki resmi temasları kapsamında, Sırp mevkidaşı Nebojsa Stefanovic ile bir araya geldi. Soylu, "Sırbistan, 15 Temmuz'da tereddütsüz bir duruş sergiledi" derken, Sırp Bakan, "Suçluların hiçbiri bizim ülkemizde barınamayacak" sözü verdi.

Sırbistan Sarayı'ndaki görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Soylu, "Bugün Balkanlar coğrafyasının en kadim şehri Belgrad'dayız. Mayıs ayından bu yana Stefanovic ile üç kez yüz yüze geldik ve birkaç kez telefonla konuştuk. Memnuniyetle ifade etmek isterim ki, biraz önce güvenlik alanında çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik." dedi.

Terörle mücadele, düzensiz göç ve uyuşturucu konularında istişare ettiklerini ve ortak hareket etme kararı aldıklarını söyleyen Soylu, "Bakanlıklarımız arasındaki iş birliğini çok daha iyi seviyelere taşıyacağını inandığımız niyet beyanını imzaladık. Sırbistan, barış ve istikrar konusunda Balkanlar'ın en kilit ülkesidir. Biz stratejik ortağımızla birlikte ilişkilerimizi yükseltmeye ve daha bir seviyeye getirmek için çalışmalara devam edeceğiz." diye konuştu.

ERDOĞAN VE VUCİC İLİŞKİLERİ FARKIL BİR BAHARA TAŞIDI

Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ilettiğini belirterek, "Erdoğan ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic arasındaki ikili dostluğun, iş birliğinin iki ülke ilişkilerini farklı bir bahara taşıdığını beyan etmek isterim." ifadesini kullandı.

Türkiye'den Sırbistan'a gelen turistlerin büyük bir memnuniyetle ayrıldığını ifade eden Soylu, Türkiye'den gelenlerin Sırbistan'ın doğa ve tarihi güzellikleri ve misafirperverliklerini birbirlerine anlattıklarını aktardı.

15 TEMMUZ'DA TEREDDÜTSÜZ BİR DURUŞ SERGİLEDİ...

Soylu, Sırbistan'ın, 15 Temmuz FETÖ'nün hain darbe girişiminde "tereddütsüz bir duruş" sergilediğini anımsatarak, şöyle devam etti:

"Milletimiz bu duruşu asla unutmayacak. Sırbistan'ın sonrasında yaptığı katkılar da asla unutulmayacak. Bizde bir söz var. 'Dost kara günde belli olur.' Bu milletimizin gönlünün derinliklerinde yerini etmiştir."

Belgrad'da bugün düzenlenecek "Bilgi Güvenliği ve Bilişim Suçları Bakanlar Konferansı"nın ortak tecrübe paylaşımı ve alınacak tedbirler konusunda önemli olduğuna dikkati çeken Soylu, "Bu konferansa katılmaktan gurur duyuyorum. Ayrıca, bu ziyaret bize daha büyük güç verdi. Gerek iş birliği, gerek birbirimize katkı sağlayacağımız tecrübelerimiz için ufuk açtı." değerlendirmesinde bulundu.

SUÇLULARIN HİÇBİRİ BİZİM ÜLKEMİZDE BARINAMAYACAK

Sırp bakan Stefanovic de Türkiye ve Sırbistan arasındaki ilişkilerin son derece iyi olduğunu belirterek, "İyi ilişkilerin sağlanmasında iki cumhurbaşkanı yeni bir dönem başlattı. İki ülke hükümeti ve ekonomisi de bu dönemi takip ediyor. Ticaret ve turizm alanlarındaki iş birliğimiz de son derece olumlu. Türkiye'den gelen turist sayısı birinci sırada." dedi.

Suçla mücadelede iş birliğinin sağlanmasının önemli olduğunu kaydeden Stefanovic, "Terör, yüksek teknoloji suçları ve göçmen sorunu dünya olarak mücadele etmeye devam edeceğimiz sorunlar ancak iyi iş birliği sayesinde bunların üstesinden geleceğiz." diye konuştu.

Stefanovic, Türkiye'nin 4 milyon sığınmacıyı kabul etmesini ve onların tüm ihtiyaçlarını karşılamasını saygıyla karşıladıklarını vurgulayarak, "İki bakan de bilişim suçlarıyla mücadele etmenin ne kadar önemli olduğunu kararlaştırdık. Suçluların hiçbiri bizim ülkemizde barınamayacak. Sırbistan gereken her alanda Türkiyeye yardım etmeye hazır." ifadelerini kullandı.

Soylu ve Stefanovic ayrıca, güvenlik iş birliği alanında niyet beyanı da imzaladı. Bakan Soylu, Belgrad'daki temaslarının ilk gününde, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliği'ne giderek burada Büyükelçi Tanju Bilgiç'ten Sırbistan'daki çalışmaları hakkında bilgi aldı. Soylu, bugün de bölgesel boyutta düzenlenen "Bilgi Güvenliği ve Bilişim Suçları Bakanlar Konferansı"na katılacak.