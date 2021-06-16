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Gündem Süleyman Soylu, Sedat Peker'den 10 bin dolar alan siyasetçiyi söyledi
Gündem

Süleyman Soylu, Sedat Peker'den 10 bin dolar alan siyasetçiyi söyledi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop’u makamında ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun mafya lideri Sedat Peker'den 10 bin dolar alan siyasetçinin kim olduğunu Şentop’a ilettiği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-16 17:31:00 -
Süleyman Soylu, Sedat Peker'den 10 bin dolar alan siyasetçiyi söyledi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Meclis Başkanlığı makamında bir araya geldi. Görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Peker'den 10 bin dolar alan siyasetçi iddiası

İçişleri Bakanı Soylu, suç örgütü elebaşı Sedat Peker'den ayda 10 bin dolar alan bir siyasetçi olduğunu söylemişti.

Şentop bu siyasetçinin kim olduğunu Soylu'ya 27 Mayıs'ta gönderdiği bir mektupla sormuştu. Görüşme bu yaşananlardan üç hafta sonra gerçekleşti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun görüşmede bu ismi TBMM Başkanı Şentop'a söylediği öğrenildi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un ilerleyen saatlerde açıklama yapması bekleniyor.

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Yorumlar

Partisiz Vatandaş

Son bir ayda 20 polisin intihar etmesi sosyal medyanın gündemine oturdu. Polis memurları neden intihar ediyor, altında yatan sebep ne?
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ergenekon dosyasindaki tapelerde, bunun birisine jeep de aldigi ifade ediliyordu!? NEDIR BU KARACUKKALI isler, nereden degirmenin suyu, neyin bedeli

ARASTIRILMALI
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