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Süleyman Soylu PKK'ya darbeyi bu sözlerle anlattı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK'nın, korkusundan 'telsizle bile' konuşamadıklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-07-07 13:25:00 -
Süleyman Soylu PKK'ya darbeyi bu sözlerle anlattı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı açıklamasında, "Bugüne kadar 13 aileyi evladıyla buluşturduk inşallah yarın 14'üncü aileyi de evladı ile buluşturuyoruz" ifadelerini kullandı. Ayrıca Soylu, "terör örgütü PKK'da çözülmeler hızla devam ediyor, teröristler Türk askerlerine teslim oluyor." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bu durumun üzerine iki önemli açıklamada bulundu.

Bakan Soylu açıklamasında şu sözlere yer verdi:

"2016 yılında ikna sayısı 46 kişiydi her yıl bu sayıyı artırdık. Geçen yıl ikna ettiğimiz kişi sayısı 273’e ulaştı. Bugüne kadar 13 aileyi evladıyla buluşturduk inşallah yarın 14’üncü aileyi de evladı ile buluşturuyoruz."

Bakan Soylu açıklamasına, "PKK bugün korkusundan telsizle bile konuşamıyor. Örgütü çökertiyoruz. Hem fiili olarak hem psikolojik olarak" ifadelerini ekledi.

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