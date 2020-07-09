Süleyman Soylu patlamanın olduğu bölgeye gidiyor
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit ve yaralıların olduğu patlamayla ilgili incelemelerde bulunmak üzere Sakarya'nın Hendek ilçesine gidiyor.
Sakarya'nın Taşkısığı bölgesinde bir patlama meydana geldi. 3 askerimizin şehit olduğu 6 kişinin de yaralandığı patlama sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu harekete geçti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit ve yaralıların olduğu patlamayla ilgili incelemelerde bulunmak üzere Sakarya'nın Hendek ilçesine gidiyor.