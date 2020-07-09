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Süleyman Soylu patlamanın olduğu bölgeye gidiyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit ve yaralıların olduğu patlamayla ilgili incelemelerde bulunmak üzere Sakarya'nın Hendek ilçesine gidiyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-09 13:45:00 - 2020-07-09 14:38:44
Süleyman Soylu patlamanın olduğu bölgeye gidiyor

Sakarya'nın Taşkısığı bölgesinde bir patlama meydana geldi. 3 askerimizin şehit olduğu 6 kişinin de yaralandığı patlama sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu harekete geçti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit ve yaralıların olduğu patlamayla ilgili incelemelerde bulunmak üzere Sakarya'nın Hendek ilçesine gidiyor.

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Yorumlar

Mehmet Gökdemir

Çok yazık iyi önlem alınmamış son derece üzgünüz şehitlerimizin makamı yüce olsun
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Tarafsız

Son 10 senede 8nci patlama galiba. Üstelik de sayın içişleri Bakanımızın dediğine göre çok düzenli ve titizlikle denetimlerin yapıldığı bir işletme.( Daha yeni Mart ayında denetlenmiş) Bu kadar sıkı denetime rağmen bu kadar çok patlama ve bunca şehit verilmesi talihsizlik. Demek ki tıpkı 301 kişinin öldüğü Soma faciası gibi bu da bu sektörün fıtratında var. Mukedderat, kader. Şehitlerimizin ruhu şaad olsun.
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