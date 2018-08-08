Süleyman Soylu, Ordu'da yaşanan sel felaketini değerlendirdi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı açık ve nettir, hasarlarla ilgili tüm maddi kayıplar devletimiz, hükümetimiz tarafından karşılanacaktır." dedi.08 Ağustos 2018 Çarşamba 21:52
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ordu'da meydana gel sel felaketi sonrası bölgeye giderek incelemelerde bulundu.
Soylu yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı açık ve nettir, hasarlarla ilgili tüm maddi kayıplar devletimiz, hükümetimiz tarafından karşılanacaktır." dedi.
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