Süleyman Soylu, Kasetdaroğlu'nu madara etti

Tamer Korkmaz, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, sorduğu sorularla CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu “grogi” durumuna düşürdüğünü belirterek "Mister Kasetdaroğlu, Batı Kulübünün Türkiye’deki politik temsilcisidir" ifadelerini kullandı. Korkmaz, Yeni Şafak'taki köşesinde özetle şunları kaydetti:

"İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sorduğu suallerle CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu “grogi” durumuna düşürdü.

Evvela, şöyle dedi:

“Kılıçdaroğlu, biraz dürüstsen Altılı Masa toplantısından sonra beraberce oluşturduğunuz, tutanak altına aldığınız bildiriyi hangi büyükelçiliğe düzeltmeye gönderdin. Bunu açıkla…

Bu ülke, büyükelçilere ve onların efendilerine uşaklık yapanları çok gördü…”

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Mister Kemal’in gıkı çıkmadı.

Ardından…

Soylu, twitter’da Kemal Suskunoğlu’na şöyle yüklendi:

“Sevgili Kılıçdaroğlu; altılı toplantıdan sonra ‘bir büyükelçini’ bir büyükelçiye, metni düzeltmek için gönderdin…

Problem 1: Bu iki büyükelçiden hangisi satış yaptı?

Problem 2: Kime sattı?

Grup toplantısını bekledik. Cevap gelmedi.

“BOĞMA RAKI” MERAKIYDI

Kılıçdaroğlu duvara dayandığında, birdenbire Suskunoğlu’na dönüşür.

-Frankfurt’taki Kempinski Otel örneğindeki gibi!

TALİMATLA ÇALIŞIR

“Kontrollü” Mister Kasetdaroğlu, Batı Kulübünün Türkiye’deki politik temsilcisidir.

AB’nin ve ABD’nin muhibbidir.

Bu sütunda; şahsın, ABD’nin Ankara Elçiliğinden sufleyle, talimatla siyaset yaptığını çok yazdık."