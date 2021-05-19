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Gündem Süleyman Soylu istifa edecek mi? Yanıt verdi
Gündem

Süleyman Soylu istifa edecek mi? Yanıt verdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gündeme dair soruları yanıtlıyor. Bakan Soylu organize suçlarla ilgili olarak Türkiye'nin ortaya koyduğu çalışmaları açıklarken istifa edip etmeyeceği tartışmalarına da yanıt verdi. Peki, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifa edecek mi?

Yeniakit Publisher
2021-05-19 23:09:00 -
Süleyman Soylu istifa edecek mi? Yanıt verdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor. Süleyman Soylu istifa edip etmeyeceğine ilişkin de açıklamada bulundu.

Süleyman Soylu istifa edecek mi?

Bakan Soylu hakkındaki iddiaları yanıtlarken "Bırakın bu ülkeye ihanet etmeyi, işimi yapamadığımı düşündüğüm an bir dakika koltukta kalan namussuzdur. Bu kadar basit." açıklamasını yaptı. İşte Bakan Soylu'nun açıklamalarından satırbaşları...

Dünya tarihinde uyuşturucuda mücadele eden bir numara ülke Türkiye'dir. Toplam 1.255 kilo banzai yakalandı. Bu mücadeleden çocuklarımızın hakkını kimseye yedirmeyiz. Daha dün deniz aşırı operasyon yaptık. Riskli bir operasyondu. Esrar, kokain, eroinde sürekli operasyon yapılıyor. Böyle bir tablo dünyanın hiçbir ülkesinde yok. Biz bir yanlış iş yaptık. Cumhuriyet tarihinin ilk uyuşturucudan gelir operasyonu. 2 milyarlık mal varlığı para, 17 şirkete kayyum. Bunu onla çarpın. Turbun büyüğü heybede. Bataklık operasyonunda ne oldu? Kim var? İki baron yakalandı. Kemal Bey 'Baronlar nerede' diyor ya. Bataklık operasyonunda dünyanın en büyük baronlardan bir tanesi yakalandı. Bunu Türkiye ilk kez duyuyor, bataklık operasyonu içerisinde FETÖ var ve buna ulaştık.

Bataklık operasyonu içerisinde biraz önce resmi çıkanlar da var. Şimdi Kılıçdaroğlu diyor ki, 'Kolombiya'dan şu kirli bilgi rotasını getirir misiniz' diyor. Bunun nasıl büyük bir baron olduğunu anlatırsam herkesin aklı şaşar. 'Kolombiya'dan Türkiye'ye gelen' dedi Kılıçdaroğlu? Bunu kim söylemiş FETÖ firarisi söylemiş. FETÖ firarisi Sait Safa...

Bırakın bu ülkeye ihanet etmeyi, işimi yapamadığımı düşündüğüm an bir dakika koltukta kalan namussuzdur. Bu kadar basit. Bu ülke büyük ülke. İşimi yapamadım, 1 saniye kalan namussuzdur. 2 Mayıs 2021 biraz önce adını söylediğiniz elebaşı. Gazeteler, siyasiler, organize suç örgütleri, Twitter. Kolombiya'da geçen yıl bir kokain yakalandı. 10 Haziran. Tweet atıyorlar, yakaladık diyorlar. Türkiye civarına gideceği iddia ediliyor. Sen FETÖ'cü firari Said Sefa ve Cevheri Güven'in ağzıyla konuşursan böyle düşersin. Türkiye'yi terörizmin, uyuşturucunun, mafyanın merkezi haline getirmek isteyenlere neler yaptık. 25 Haziran'da Kolombiya bizim Narkotik'le toplantı yaptık. Biz avcı gibiyiz. Kılıçdaroğlu 2020 tarihinde Balkanlar'da kimin olduğuna bakarsa. FETÖ'cülerin, Amerika'dan desteklenenlerin, BAE'nin kucaklarına oturanların sözcülüğüne CHP gibi parti soyundurulmasın.

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