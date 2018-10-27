Süleyman Soylu İran sınırında

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ağrı’ya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ahmed-i Hani Havalimanı’nda Ağrı Valisi Süleyman Elban, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, 12. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Faruk Metin, AK Parti İl Başkanı Abbas Aydın, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız ve kamu kurum müdürleri tarafından karşılandı.

Sınır duvarlarını heliopterden izledi

İçişleri Bakanı Soylu, havalimanından helikopterle Doğubayazıt ilçesine geçerek Türkiye-İran sınırında bulunan Aybey Hudut Karakolunu ziyaret etti. Sınır hattında yetkililerden bilgi alan Bakan Soylu, TOKİ tarafından yapımı devam eden Türkiye-İran sınır duvarını helikopterden izledi.

Sınırda incelemelerde bulunan Bakan Soylu daha sonra karakolda askerlerle çay içip sohbet ettikten sonra Iğdır Subaşı Karakoluna geçti. Şeref defterini imzalayan Soylu, Aybey Piyade Karakolunu ziyaret etti. Soylu, burada sınırda duvar yapımı ve sınırla ilgili brifing aldı. Bakan Soylu karakolda Iğdır Valisi Enver Ünlü ve yetkililerce karşılandı. Bakan Soylu, 6. Hudut Bölüğü Bor alanda askerlerle bir araya gelerek karavana yedi.

Bakan Soylu'ya Bakan Yardımcısı Muhterem İnçe, İller İdaresi Genel Müdürü ve bugünMuş Valiliğine görevlendirilen İlker Gündüzöz eşlik etti.