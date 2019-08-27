Süleyman Soylu 'hediye' iftirasına cevap verdi: Demek fena acıtmışız!

HDP’li Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne kayyım olarak atanan Mustafa Yaman'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve aralarında İçişleri Bakanı Soylu ile eski Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın da bulunduğu bazı bakanlara aldığı hediyeleri kayıtlara geçirdiği iddia ileri sürülmüştü.

Soylu'dan iftiralara cevap!

Solak medya tarafından karalama kampanyasına dönüştürülen iftiralara İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan cevap geldi.

Hürriyet gazetesinden Ahmet Hakan’â konuşan Bakan Soylu "Belediyeden aldığım hiçbir hediye falan yok. Mardin Belediyesi’nin tek bir etkinliğine katıldım, o da bir iftar davetiydi" dedi.

Soylu, şunları kaydetti:

"Bir bakan, bir şehre gittiğinde masraflar onun adına yazılır. Sadece benim için değil bütün devlet büyükleri için geçerlidir bu kural. Ama bu masraflar öyle abartılı olmaz. Araba kiralama, konaklama türü masraflar. Biz mütevazı insanlarız. Bizim öyle abartılı masrafımız olmaz. Benim böyle bir hediye almam asla söz konusu değil. O konunun araştırılması için denetleme talimatı verdim. Neymiş bakalım o fatura! Benim bildiğim tek bir şey var: Ben hediye falan almadım. Almam. Allah muhafaza asla böyle bir şey söz konusu değil."

'Esnaf bize tespih gösteriyor'

Ayrıca Soylu, Mardin kayyumu ile bir mağazada alışveriş yaparken çekildiği yönünde basında yer alan görsellerle ilgili olarak da, "Bu tam bir ahlaksızlık, alçaklık. Biz orada esnaf ziyaretleri yapıyoruz. Esnaf bize tespih gösteriyor. 'Bakın bizim böyle tespihlerimiz var' diye. Almışlar bu fotoğrafı, kullanıyorlar. Bu şu demek: Demek fena acıtmışız. Kaşıyıp duruyorlar. Kaşısınlar bakalım" ifadelerini kullandı.