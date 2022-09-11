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Gündem Süleyman Soylu flaş gelişmeyi duyurdu! Az önce açıkladı
Gündem

Süleyman Soylu flaş gelişmeyi duyurdu! Az önce açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni atanan öğretmenlerden 7 bininin güvenlik soruşturmasının tamamlandığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-09-11 07:34:00 -
Süleyman Soylu flaş gelişmeyi duyurdu! Az önce açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni atanan 16 bin 345 öğretmenden 7 bininin güvenlik soruşturmasının tamamlandığını açıkladı.

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni atanan öğretmenlerimizin güvenlik soruşturmalarında elimizi çabuk tutuyoruz. Mahmut Özer Bakanımızla sıkı iş birliğiyle kura sonrası iletilen 16 bin 345 öğretmenimizden 7 bininin güvenlik soruşturması tamamlanıp gönderildi. Geri kalanı salı akşamı tamamlanmış olacak inşallah" ifadelerine yer verdi.

 

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