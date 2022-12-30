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Gündem Süleyman Soylu duyurdu! Yeni kimlikleri olmayan yandı
Gündem

Süleyman Soylu duyurdu! Yeni kimlikleri olmayan yandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Keçiören İlçe Nüfus Müdürlüğü'nde yaptığı açıklamada, "BDDK ile bir çalışma yapıyoruz. Bankalarda yeni kimlik olmadan işlem yapılamayacak." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-30 15:59:00 -
Süleyman Soylu duyurdu! Yeni kimlikleri olmayan yandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Keçiören İlçe Nüfus Müdürlüğünde açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu'nun konuşmasının satır başları şöyle:

Nüfus müdürlüklerinde bu yıl 30 milyon yüz yüze işlem yapıldı. E-Devlet’ten yapılan işlem sayısı 146 milyondur. Bu yıl yaklaşık 6 milyon ehliyet, 12 milyon da kimlik verdik.

Bankalarda yeni kimlik olmadan işlem yapılamayacak

BDDK ile bir çalışma yapıyoruz. Bankalarda yeni kimlik olmadan işlem yapılamayacak.

Türkiye’de yerli ve milli pasaportunu bastı. Bu yıl 700 bin pasaport vermeyi planlıyorduk ancak 650 bin verdik. Bu yıl toplam 11 milyon pasaport basma kabiliyetine ulaşacağız.Birçok yerde de tapu kadastroda da artık suistimalin önüne geçilecek. Elektronik doğrulama sistemi devreye girecek.

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Yorumlar

Okur

Sen napçan kimliği bırak boş işleri ülkede güvenlik zafiyeti var. Hergün bi yerlerde kavga cinayet fetö varlığı desen devam ediyor.

ali

kara denizden bir adam cikti,oda rahmetli oldu,kadir misiroglu allah rahmet eylesin.
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