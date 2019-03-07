Süleyman Soylu, Almanya'yı rahatsız etti: Bizi endişelendiriyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Almanya'da terör örgütü toplantılarına katılıp Türkiye'ye gelenler tutuklanacaklar" yönündeki sözleri, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ı rahatsız etti. Maas, "Bunlar kabul edilemez ve bizi endişelendiren açıklamalardır" dedi.

DW Türkçe'nin haberine göre Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Berlin'de ağırladığı Hırvat mevkidaşı Marija Pejcinovic-Buric ile ortak basın toplantısında, İçişleri Bakanı Soylu'nun ifadelerini değerlendirdi.

Alman Bakan rahatsız oldu: Bizi endişelendiriyor

Soylu'nun açıklamalarını incelemekte olduklarını belitten Maas, Ankara ile görüşme trafiğinin sürdüğünü duyurdu. Maas, Soylu'nun sözleri hakkında ise "Bunlar kabul edilemez ve bizi endişelendiren açıklamalardır" ifadelerini kullandı.

"Bu adımları atma hakkını saklı tutuyoruz"

"Türk Hükümetinin sorumlularıyla irtibat halindeyiz" diyen Alman Dışişleri Bakanı Maas, ayrıca kapsamlı değerlendirmeler neticesinde genel resmi gördükten sonra atılacaklar adımlar konusunda da karar verileceğini kaydetti.

Maas konuşmasını, "Bu adımları atma hakkını saklı tutuyoruz" sözleriyle tamamladı.