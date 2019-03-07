0553 313 94 23

Süleyman Soylu, Almanya'yı rahatsız etti: Bizi endişelendiriyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Almanya'da terör örgütü toplantılarına katılıp Türkiye'ye gelenler tutuklanacaklar" şeklindeki sözleri terör bataklığı haline gelen Almanya'yı rahatsız etti.

07 Mart 2019 Perşembe 19:39
Süleyman Soylu, Almanya'yı rahatsız etti: Bizi endişelendiriyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Almanya'da terör örgütü toplantılarına katılıp Türkiye'ye gelenler tutuklanacaklar" yönündeki sözleri, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ı rahatsız etti. Maas, "Bunlar kabul edilemez ve bizi endişelendiren açıklamalardır" dedi.

DW Türkçe'nin haberine göre Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Berlin'de ağırladığı Hırvat mevkidaşı Marija Pejcinovic-Buric ile ortak basın toplantısında, İçişleri Bakanı Soylu'nun ifadelerini değerlendirdi.

Alman Bakan rahatsız oldu: Bizi endişelendiriyor

Soylu'nun açıklamalarını incelemekte olduklarını belitten Maas, Ankara ile görüşme trafiğinin sürdüğünü duyurdu. Maas, Soylu'nun sözleri hakkında ise "Bunlar kabul edilemez ve bizi endişelendiren açıklamalardır" ifadelerini kullandı.

"Bu adımları atma hakkını saklı tutuyoruz"

"Türk Hükümetinin sorumlularıyla irtibat halindeyiz" diyen Alman Dışişleri Bakanı Maas, ayrıca kapsamlı değerlendirmeler neticesinde genel resmi gördükten sonra atılacaklar adımlar konusunda da karar verileceğini kaydetti.

Maas konuşmasını, "Bu adımları atma hakkını saklı tutuyoruz" sözleriyle tamamladı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 19:39
  1. Türkiye
  2. Almanya
  3. Ankara
  4. Süleyman Soylu
  5. Dışişleri Bakanlığı
  6. Berlin
  7. Heiko Maas

YORUM YAZ

  • Yavuz kendinbilirYavuz kendinbilir34 dk önce
    Seçim öncesi beklenen gerilim fişeği soylu tarafından atıldı. Şimdi gelsin eyyy almanya söylemleri, kavgalar, dövüşler, küfürler. Kılıçdar tek başına gerilim çıkarmakta yeterli olmuyor, Almanya'yla Hollanda'yla dalaşmak lazım ki seçim öncesi biraz gerilim oy açısından iyidir.
  • ahmetahmet39 dk önce
    bu kapsama ulkemiz guvenligi aleyhine faaliyeti tespit edilen yabanci siyasiler vs de dahil edilmeli mutlaka bedelini odemeliler

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal:
  1. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir..
  2. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Regaib..
  3. "Deniz ticaretinin önemi her geçen gün..
  4. Yalçın Topçu, Kırşehir’de ‘Yerel..
  5. "Bölücülerle iş tutanlara Kadıköy prim..
  6. Messi 9 ay sonra Arjantin Milli..
  7. "Kentsel dönüşümün hızlandırılmasına..
  8. Üç aylar için hazırlandı! İzlenme..
  9. Balıkesir'de dolandırıcılar suçüstü..
  10. Gaziantep'teki olaylarda 6 kişinin..
  11. Huawei, en güçlü "1+1" antenlerini..
  12. Frank Hoogerbeets yine bildi!..
  13. Yıldırım, "Gençler Soruyor Başkan..
  14. ABD’li General Votel : “Suriye’den..
  15. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İzmir'de
  16. Eminönü’nde otomobil denize uçtu
  17. Eminönü'nde otomobil denize düştü
  18. Muğla'da dolandırıcılık operasyonu
  19. Şanlıurfa'daki terör propagandası..
  20. 45 ilde 84 kişiyi dolandıran suç..
  21. Elazığ’da iş yerine silahlı saldırı: 4..
  22. GÜNCELLEME- "Gezmek için" otomobil..
  23. "31 Mart'ta İzmir'de değişim başlayacak"
  24. Sınırdan acı haber geldi! 1 asker şehit
  25. Bakan Çavuşoğlu: "CHP üzerinden PKK,..
  26. Akdeniz’de 4.3 büyüklüğünde deprem
  27. Marmara Denizi’nde yapay resiflerle..
  28. Hentbol: Kadınlar Süper Lig
  29. Kardan yolu kapanan köydeki hasta..
  30. Çığ düşmesi sonucu kapanan köy yolu..
Osman Kavala'nın telefonundan çıkan sözde harita...
Osman Kavala'nın telefonundan çıkan sözde harita...
Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
CHP kalelerini kaybedebilir! Anket sonuçları açıklandı
CHP kalelerini kaybedebilir! Anket sonuçları açıklandı
Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye açıklaması!
Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye açıklaması!

Günün Karikatürü

7 Mart 2019
Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar
Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar
CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı
CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı