Süleyman Soylu açıkladı: Talimat gönderildi!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bugün 'Bu yolda hep birlikteyiz' sloganıyla yeni bir süreç başlatıyoruz. İçişleri Bakanlığınca 2018 yılı Eylül, Ekim ve Kasım aylarını kapsayan 100 günlük eylem planı kapsamında, emniyet kemeri kullanımının yaygınlaştırılması, seyir halinde cep telefonu kullanımı, aşırı hıza ilişkin yapılacak iş ve işlemlerle trafik kazalarını önleme planı hazırlanmasına ilişkin talimatlar il valiliklerine, emniyet müdürlüklerimize ve jandarma komutanlıklarımıza gönderilmiştir." dedi.

Soylu, KOM Daire Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen "Bu Yolda Hep Birlikteyiz" tanıtım programına katıldı.

Trafik güvenliğiyle öteden beri mücadele ettiklerini belirten Soylu, özellikle 2002'den sonra adımlar attıklarını ve reformlar yaptıklarını ifade etti.

Karayollarının kalitesinin Avrupa'nın gerisinde olmadığını, gerek yol genişliklerinin, gerekse yollardaki teknik donanımların, kamera ve uyarı sistemlerinin bugün Avrupa standartlarında bulunduğunu anlatan Soylu, araç muayene kriterlerinin ve uygulamalarının, bu konudaki mevzuatların yine Avrupa standartlarında olduğuna işaret etti.

Süleyman Soylu, trafik personeli noktasında da önemli adımlar attıklarını, özellikle trafik konusunda uzmanlaşmış personel yetiştirmeye önem verdiklerini anlattı.

Bu konuda çalışacak polislere özel trafik eğitimleri verdiklerini, bu polisleri başka birimlerde görevlendirmemeye özen gösterdiklerini vurgulayan Soylu, "Trafik ekiplerinde görevli personel sayısına yaptığımız takviyelerle nüfus ortalamasına oranla daha önce 23 bin kişiye 1 trafik ekibi düşüyorken, bu sayıyı 19 bin kişiye 1 ekip noktasına getiriyoruz. Ayrıca şehirlerarası yollarda ortalama 20 kilometreye 1 ekip düşüyorken, bu mesafeyi 15 kilometreye düşürüyoruz. Personel artışıyla beraber denetim sayısında da ciddi artışa gittik. 2016-2017 yılları arasında denetim miktarımız yüzde 27,1 oranında arttı. 2018 için bu ivmeyi artırarak sürdürüyoruz." diye konuştu.

Soylu, Milli Eğitim Bakanlığı ile koordineli olarak 81 ilde özellikle gelecek öğretim yılında trafik derslerine girecek öğretmenlere, trafik eğitici personelince eğitim verdiklerini ve vermeye de devam ettiklerini aktardı.

2014'te başlayan "Trafik dedektifleri" projesi kapsamında, 2018 içinde 4-17 yaş aralığındaki 774 bin 212 çocuğa yönelik trafik eğitimi verildiğine değinen Soylu, "Bütün bunların yanında strateji ve mevzuat adımlarımız oldu. Yasal düzenlemeler yaptık. Hem 'tuzak radar uygulamasının kaldırılması', 'trafik polislerinin görünürlüğünün artırılması' gibi tedbirleri hem de stratejik adımlarımızı içeren 'trafik uygulama politika belgesinin' oluşturduk ve uygulamaya koyduk." dedi.

MAKET ARAÇ İLE KAZALAR YÜZDE 17,5 ORANINDA AZALDI

Trafikte aldıkları tedbirlerin de çok olumlu sonuçlar verdiğini bildiren Soylu, en çok kazanın yaşandığı 20 kaza kara noktası tespit ettiklerini ve bunlara özel önlemler aldıklarını anlattı.

İçişleri Bakanı Soylu, aldıkları önlemler neticesinde geçen Kurban Bayramı'nda bu noktalarda sadece 1 ölümlü trafik kazası meydana geldiğini ifade eden Soylu, aynı şekilde maket trafik aracı uygulaması kapsamında 582 maket trafik polisi aracı yerleştirdiklerini ve yerleştirildiği bölgelerde trafik kazalarında yüzde 17,5 oranında azalış elde ettiklerini bildirdi.

Bayramlara ilişkin özel önlemler aldıklarını, geçen Kurban Bayramı'nda 140 bin trafik personeli görevlendirdiklerini işaret eden Soylu, özellikle bayram uygulamaya aldıkları "kırmızı düdük" kampanyası sayesinde gerek çocukların kampanyaya sahip çıkması, gerek kamu spotları, afiş-broşür çalışmaları ve yol denetimleri sayesinde de ciddi bir farkındalık yarattıklarını aktardı.

Son on yılda nüfusun yüzde 13, tescilli araç sayısının yüzde 65, sürücü belgesinin yüzde 48 oranında arttığını belirten Soylu, şu bilgileri verdi:

"Kazalarda 100 bin araç başına düşen can kaybı yıllık yüzde 4,1 azalmıştır. Yine bu artışlara rağmen geçtiğimiz Kurban Bayramı tatilindeki can kaybı 10 yıllık ortalama düzeyinde kalmış, 100 bin araç başına düşen kaza sayısı 2008'e göre yüzde 44 azalmıştır. 2018 Ağustos ayında yaşanan can kayıpları, geçen yılın aynı ayında yaşanan can kayıplarına göre yüzde 5,8 azalmıştır. Kurban Bayramı tatilinin ağustos ayı içinde olmasına ve turizm sezonuna bağlı olarak ülke genelinde normal dönemlere göre seyahat oranının yüzde 53 artmış olduğunu göz önüne alırsak, bunun önemli bir başarı olduğunu da altını çizmeliyiz."

"Bir yılda bir ilçe nüfusu kadar kaybımız oldu"

Bu konularda ciddi adımlar attıklarını, ancak sonuçta işin içinde insan hayatı olduğu için gelinen noktayı yeterli görmenin, "Evet, biz bu işte üzerimize düşen görevi yaptık." demenin mümkün olmadığını vurgulayan Süleyman Soylu, şöyle devam etti:

"Bir yılda bir ilçe nüfusu kadar kaybımız oldu. Can kayıplarının yanı sıra yaralanmalar ve sakat kalmalar, başlı başına bir hayatımızın içerisinde bir trajedi olarak ortaya çıkmaktadır. Bu azımsanacak bir iş değildir. İyileşmeler olmasına rağmen, mevcut haliyle bu tablo bizi çok rahatsız etmektedir. Terör ne kadar canımızı sıkıyorsa, ne kadar terörün üzerine yükleniyorsak, uyuşturucu meselesi ne kadar canımızı sıkıyor, gelecek nesillerimizi sağlıklı bir anlayışla bütünleştirmek için nasıl büyük bir mücadele ortaya koyuyorsak, trafik kazalarıyla da mücadele aynı derece sorumluluğumuzdur."

"Tek hareketle önlenebilir kayıpların üzüntüsünü yaşıyoruz." diyen Soylu, "Tek hareketle. Emniyet kemeri takmak tek hareketle, ayağımızı gazdan çekmek tek hareketle, cep telefonumuzu konuşmamak, kapatmak tek hareketle. İlk hedefimiz kazaların olmasını engellemek. İkinci hedefimiz ise kazalarda can kayıpları olmasını engellemek." ifadelerini kullandı.

Trafik kazalarının sebepleri arasında her zaman için ilk sırada yüzde 60-70 oranla aşırı hız geldiğini belirten Soylu, "Yani ayağımızı biraz gazdan çeksek, yaşanan kazaların birçoğunun önüne geçmiş olacağız ki, biraz önce bahsettiğim maket trafik ekibi uygulamasının başarısı, bunun en açık delilidir." dedi.

"350 BİN PERSONEL AKTİF OLARAK GÖREV ALACAK"

Araç içinde bulunan her vatandaşın emniyet kemeri takmasını sağlayacaklarını bildiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şunları söyledi:

"Bugün 'Bu yolda hep birlikteyiz' sloganıyla yeni bir süreç başlatıyoruz. İçişleri Bakanlığınca 2018 yılı eylül, ekim ve kasım aylarını kapsayan 100 günlük eylem planı kapsamında, emniyet kemeri kullanımının yaygınlaştırılması, seyir halinde cep telefonu kullanımı, aşırı hıza ilişkin yapılacak iş ve işlemlerle trafik kazalarını önleme planı hazırlanmasına ilişkin talimatlar il valiliklerine, emniyet müdürlüklerimize ve jandarma komutanlıklarımıza gönderilmiştir. 22 bin 490 trafik personeline ek olarak 230 bin emniyet ve 100 bin jandarma personelinin belirtilen kampanyada denetim faaliyetlerinde görev alması için 81 il valiliğine talimat gönderilmiş, bu kampanyada görev alacak yaklaşık 350 bin kolluk personeline konunun tebliğ edilerek, aktif olarak görev almalarının sağlanması istenmiştir. Her jandarma ve her polis arkadaşım trafikteki bütün araçları dışarıdan gözetleyecekler."

Soylu, özellikle emniyet kemeri takmayan, direksiyon başında cep telefonuyla konuşan ve makas atan sürücüler hakkında ceza uygulamasının yapılacağını kaydetti.

Büyük bir seferberlik başlattıklarını açıklayan Soylu, şöyle konuştu:

"Bizim vatandaşlarımızdan tek bir isteğimiz var. Emniyet kemerlerini taksınlar. Araçta cep telefonuyla konuşup, dikkatlerini dağıtmasınlar. Bir de sürat yapıp, aynı zamanda da makas atarak, çok acil bir meseleye veya bir hastayı kurtarmaya gitmeye çalışan insanları mağdur etmesin. Bu millet olarak hepimizin sorumluluğudur. Okul dönemi başlıyor. Adımlarımızı hep birlikte buna göre atmak durumunda ve zorundayız."

Konuşmalarının ardından çocuklarla beraber düdük öttüren Soylu, basın mensuplarına da "kırmızı düdük" dağıttı.

Programa, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve çok sayıda emniyet personeli katıldı.