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Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "31 Mart'ta zayıf çıkarsak, HDP'nin de PKK'nın talimatlarının da bulunduğu ittifak, Türkiye'ye 4,5 yılı zehir zindan eder." dedi.

06 Mart 2019 Çarşamba 10:31
Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..

İçişleri Bakanı Soylu, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündemi ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Soylu'nun ifadelerinden satır başları şöyle:

Türkiye'de yatırım yapılacaksa bu, güvenliğe, huzura ve insanların kafasının rahat olmasına bağlıdır.

Uluslararası doğrudan yatırımcı gelecekse bunun temeli Türkiye'de kendini güvende hissetmesidir.

31 Mart'ta zayıf çıkarsak, HDP'nin de PKK'nın talimatlarının da bulunduğu ittifak, Türkiye'ye 4,5 yılı zehir zindan eder.

(Millet İttifakı) Bizim yaptığımız tespitlerde, bu ittifaka HDP her yönüyle destek veriyor.

94 belediye başkanı teröre karıştığı için alındı. Teröre karışmayan 2-3 belediye başkanı var, onları almadık mesela, müdahale etmedik. Onları dışladılar zaten. Kayyum memnuniyeti 94 yerde yüzde 65'in üzerinde. Normal belediyelerde bu kadar büyük memnuniyet yoktur.

Görevden alma bir tedbirdir, iş işten geçmeden müdahale etmek demektir. O İçişleri Bakanlığının hakkıdır. Devlet, yasalar, kanunlar İçişleri Bakanlığına böyle bir hak vermiş, bizatihi bakanın kendisine böyle bir hak vermiştir.

(Terörle iltisaklı belediye başkanları) Bir terör örgütüne yardım ve yataklık yaptı dedikten sonra zaten hukuken görevden alınacaktır ve gereği de yerine getirilecektir. İçeri atılan adamın herhalde belediyeyi yönetecek hali yok.

PKK'ya karşı İran'la ortak operasyon

PKK'ya yönelik, İran'la ortak operasyon yapacağız. Bu konuda adımlar atmaya çalışıyoruz. Karşılıklı istihbari değerlendirmemiz söz konusu.

'Gelecekte CHP'liler Kılıçdaroğlu döneminden bahsetmeyecekler'

CHP, bundan sonraki yıllarda, Kılıçdaroğlu'nun yönettiği ve PKK ile ilintisinin en üst noktaya çıktığı bu dönemi, kendi tarihleri içerisinde bir kara dönem olarak nitelendirecektir. Gelecekte CHP'liler Kılıçdaroğlu döneminden bahsetmeyecekler, 'Bu bizim için ayıplı bir dönem' diyecekler.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 10:31
  1. Süleyman Soylu

YORUM YAZ

  • VATANDAŞVATANDAŞ21 dk önce
    Ah güzel ülkem... Belediyeleri bizden alırsanız maaş alıp işe gitmeyen %50 lik güruh aç kalacak ortalığı karıştıracak gibi bir açıklamanın üstü kapalısını dinlediniz. Şimdilik iyi uykular...
  • meçulmeçul24 dk önce
    yakaladığınız her vatan haini ilerde aynı hainliği yapacaktır öldürmezseniz suçlusu sizlersiniz.....yasanız lağam çukuru gibi olmuş hıırsızlar vatan haini tecavüzler katiller her yerde anca bunları besler yedirir içirir yatırırsınız bunlara devlet sahip çıkıyorölen her mazlumun katili suçlulara sahip çıkan devlettir.......
  • Hayat derkenHayat derken31 dk önce
    Izmirde eskisehirde chp kazaniyor hayat hicte zehir olmuyor hatta en yasanabilir sehirler oralar sizde milleti tehdit etmeyi birakin yolsuzluklara bulasmis yandas yalaka doyurmaktan usanmis belediye baskanlarina bir ceki duzen verin
  • rahmirahmi35 dk önce
    bu bir gözdağı mı!
  • dikiştutmaz sabridikiştutmaz sabri42 dk önce
    hiç AKP li belediyelere kayyum atandığını duydunuz mu ?Yani diyor ki seçimle alamazsak kayyumla alırız...
  • AhmetAhmet43 dk önce
    Hdp hain değil de nedir? destekçileri chp ,ip,sp hain değil de nedir hülya? yoksa pkk'nın partisi hdp bu ittifakın cici çocuğu mu oldu?
  • hülyahülya1 sa önce
    yani demek istiyor ki bizi seçmezseniz bu ülke batar.doğru mu?o zaman seçime ne gerek var ki.milletin %50 sini hain ilan etmekten vazgeçin.
  • Adama sormazlar mıAdama sormazlar mı1 sa önce
    Adama sormazlar mı sen bostan korkulugumusun diye emniyet elinde istihbarat elinde iktidar elinde doğu da kayyum atadınız kimse tık demedi yine kayyum atarsın şayet öyle birşey olursa olmazda hdp ile kolkola elele olduğunuz günleri unutmadık soyluuuuuu onun için ağlama belediyelerin çoğunu kaybedeceksiniz birde millet bunlara inanmıyor artık
  • GulbahceGulbahce2 sa önce
    Niye zehir olsun guzel abim hepi topu 3-5belediye kaybetsen nolur kazanzan ne degisir.devletimizin eli armutmu topluyo? Birde hani bu itlere en buyuk darbeyi siz vurmustunuz!!Milleti korkuttugunuz şeye bak

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