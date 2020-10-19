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Yaşam Süleyman Sami Güven Hocaefendi Hakk'a yürüdü
Yaşam

Süleyman Sami Güven Hocaefendi Hakk'a yürüdü

Milli Görüş Lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan ile yakın bir dostluğu bulunan Çalekli Dursun Efendi’nin oğlu İslam alimi Süleyman Sami Güven Hocaefendi vefat etti.

Yeniakit Publisher
2020-10-19 09:19:00 -
Süleyman Sami Güven Hocaefendi Hakk'a yürüdü

Türkiye’nin değerli İslam âlimlerden olan ve bir süredir Trabzon’un Of ilçesindeki devlet hastanesinde tedavi gören Süleyman Sami Güven Hocaefendi Hakk’a yürüdü. İslam’a ve Müslümanlara yaptığı hizmetler nedeniyle çok sevilen ve kıymet gören Süleyman Sami Güven Hocaefendi’nin cenazesi bugün (19 Ekim Pazartesi) Trabzon’un Hayrat ilçesinde bulunan Çalek köyünde toprağa verilecek.

Süleyman Sami Güven Hocaefendi, son devrin ulemalarından olan Dursun Nuri Feyzi Güven’in (Çalekli Dursun Efendi) mahdumuydu. Milli Görüş lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan ile dostane bir muhabbeti bulunan Çalekli Dursun Efendi, İsmailağa Cemaati’nin manevi önderi Mahmud Ustaosmanoğlu Efendi Hazretleri’nin de hocasıydı.

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