Türkiye’nin değerli İslam âlimlerden olan ve bir süredir Trabzon’un Of ilçesindeki devlet hastanesinde tedavi gören Süleyman Sami Güven Hocaefendi Hakk’a yürüdü. İslam’a ve Müslümanlara yaptığı hizmetler nedeniyle çok sevilen ve kıymet gören Süleyman Sami Güven Hocaefendi’nin cenazesi bugün (19 Ekim Pazartesi) Trabzon’un Hayrat ilçesinde bulunan Çalek köyünde toprağa verilecek.

Süleyman Sami Güven Hocaefendi, son devrin ulemalarından olan Dursun Nuri Feyzi Güven’in (Çalekli Dursun Efendi) mahdumuydu. Milli Görüş lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan ile dostane bir muhabbeti bulunan Çalekli Dursun Efendi, İsmailağa Cemaati’nin manevi önderi Mahmud Ustaosmanoğlu Efendi Hazretleri’nin de hocasıydı.