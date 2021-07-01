Süleyman Özışık tarafından hedef alınmıştı! AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora Yeni Akit aracılığıyla cevap verdi

Taha Emre ÖZDEMİR yeniakit.com.tr

AK Parti Trabzon Milletvekili Avukat Salih Cora, TBMM Genel Kurulu'nda 15 Temmuz hain darbe girişimi ile başlayan OHAL dönemine ilişkin bir konuşma gerçekleştirdi. Cora sözlerine, "Öncelikle şunu ifade etmek isterim ki darbe yapanlara karşı yani millete silah doğrultanlara karşı silah doğrultmadık, silah doğrultanları hukuka teslim ettik. Yine ihraçlarla ilgili olarak da hukuk yolu kapatılmadı." diyerek başladı.

HDP'li vekiller Cora'nın konuşmasını engellemeye çalıştı

AK Parti'li Cora'nın konuşması HDP'liler tarafından sık sık kesildi. Terör sevici HDP'nin Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Cora konuşurken araya girerek,"Beş yıldır karar verilmiyor! Beş yıl, beş yıl, beş yıl; beş yıldır karar verilmiyor!" dedi. Salih Cora ise HDP'li vekile, "Şunu ifade etmek isterim ki: OHAL önüne gelen dosyalarla ilgili beyaz pirincin içerisindeki beyaz taşı arayarak, kılı kırk yararak sonuca giden ve verdiği kararları hukukun denetimine sunan bir yaklaşımla hareket etmektedir." ifadeleri ile cevap verdi. Cora'nın bu sözleri sonrasında firari mafya elebaşısı Sedat Peker'in yayımladığı ifşa videosu ile maskesi düşen Özışık kardeşlerden Süleyman Özışık gündeme geldi.

HDP'liler Süleyman Özışık'ın iddiasını hatırlattı

Cora'nın konuşmasını bu kez de bir diğer HDP Milletvekili Mahmut Toğrul kesti. Toğrul, Süleyman Özışık'ın geçmiş dönemde yayımladığı bir videosunda kullandığı 'İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya FETÖ'den yargılanıp, 'masum olduğunu düşündüğm' insanların dosyalarını veriyordum' ifadelerini gündeme getirerek, "Süleyman Özışık o beyaz taşı mı aradı pirincin içinde? Pirincin içindeki beyaz taşı mı aradı Süleyman Özışık?" dedi. HDP'li Koçyiğit de, "Ya, bize istatistikleri anlatmayın, onları biz de biliyoruz! Niye karar vermiyor OHAL?" sözleri ile Cora'nın konuşmasını engellemeye devam etti. Salih Cora, HDP'lilerin art arda araya girmesinden sonra "Ne idiği belirsiz kişiler tarafından, onların ortaya koyduğu söylemlerle siyaset inşa etme çabanızdan vazgeçin." dedi.

Mecliste ne konuşulduğunu araştırıp öğrenmeden AK Parti'li Cora'yı hedef aldı!

Firari mafya elebaşısı Sedat Peker'in maskelerini düşürdüğü Özışık kardeşlerden Süleyman Özışık, 'Ne idiği belirsiz kişiler' ifadesini üzerine alınarak AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora'yı hedef gösterdi. Özışık, " 'Ne idüğü belirsiz bir kişinin iddiaları üzerinden bize saldırıyorsunuz' diyor. Salih bey size milyon kere yazıklar olsun. Ne idüğü belirsiz de sizsiniz. Türkiye'den biraz haberiniz olsun ülke gündeminden haberiniz olsun." dedi. İthamlarını daha da öteye taşıyan Özışık, Salih Cora'yı 'dava adamı olmamakla' suçladı.

Salih Cora: Ben Süleyman Özışık'ı kastetmedim

Salih Cora, Süleyman Özışık'ın sözlerine Yen, Akit aracılığıyla cevap verdi. Cora, "Ben 'ne idüğü belirsiz kişilerin iddiaları üzerinden siyaset yapmaktan vazgeçin' derken o malum şahsı (Sedat Peker) kastettim. Süleyman Özışık'ı kastetmedim. Özışık'ın iddialarına odaklanarak bir konuşma yapmadım. HDP'liler ve diğer muhalefet partileri malum şahsın iddiaları üzerinden siyaset yapıyor. Bu şekilde bir tavırla beni hedef almasına da anlam veremedim. Beni arasaydı ona da size izah ettiğim gibi izah ederdim." dedi.

'Sözlerimin sonuna kadar arkasındayım'

Salih Cora, HDP'lilerin gündeme getirdiği Süleyman Özışık'ın sözlerine ilişkin, "Aynı şekilde, bahsi geçen ifadeler, o gazetecinin iddiası safsatadan ibarettir." demişti. Cora, "TBMM'de Özışık'ın gündeme getirilen sözleri hakkındaki konuşmamın ise sonuna kadar arkasındayım." ifadelerini kullandı.