Süleyman Özışık ortaya haftalar sonra 'yalanla' çıktı!

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İnternet Haber Medya Grup Başkanı Hadi Özışık'ın firari mafya elebaşısı Sedat Peker ile görüşmesinin ortaya çıkmasından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından hakkında suç duyurusunda bulunulan Süleyman Özışık günler sonra kameralar karşısına geçti. Youtube yayını ile hakkındaki iddialara cevap veren Özışık, videonun girişinde sim kartı emniyet tarafından alındığı için, sosyal medya hesaplarını kullanamadığını, bu yüzden açıklamasının geciktiğini söyledi. Elinde bulunan medya gücü yerine sosyal medyadan açıklama yapmak zorunluluğu varmış gibi ifadeler kullanan Süleyman Özışık, videonun ilk bir dakikasında şunları söyledi:

'Sim kartım olmadığı için konuşamadım'

"Herkese selamlar. Yaklaşık 23 gündür başımın etini yediniz. 'Ya Süleymen Özışık, senin adın niye böyle pis işlerde geçiyor? İçişleri Bakanı senin hakkında niye suç duyurusunda bulundu? Seninle Sedat Peker arasında ne geçti, ne yaşandı? 'Gel başından geçenleri bize adamakıllı anlat' dediniz. Haklısınız. Benim niyetimde çok önce konuşmaktı ama konuşacak imkanım yoktu. Malumunuz, hakkımdaki suç duyurusundan sonra elimdeki cep telefonu ve bilgisayarı savcılığa teslim ettim. Bütün sosyal medya hesaplarıma cep telefonuma gelen onay kodu ile girebildiğim için, ne Youtube'a ne Twitter'a ne de Facebook'a girebildim. Geçen gün avukat arkadaşlar geldi. Mevcut telefon hattıma yeni bir sim kart çıkarma hakkım olduğunu söyleyince ben de gittim yeni bir sim kart çıkarttım. Hattıma kavuştum. Ve apar topar huzurunuza geldim."

'Korktuğum için sustum'

Açıklama yapmayı çok istemesine rağmen sim kartına ulaşamadığı için konuşamadığını iddia eden Süleyman Özışık, aynı videonun 17. dakikasında ise konuşmama sebebini bambaşka bir bahaneye dayandırdı:

"Siz şimdi kalkmışız bana 'Süleyman Özışık sen niye 23 gündür suskunsun?' diyorsunuz. Arkadaşlar, 20 yıl savunduğum davanın sonunda adım kumpasçıya çıktı. Biraz daha savunursam mazallah hapse atılırım diye korktuğum için sustum."