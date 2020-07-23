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Eğitim

Süleyman Demirel Üniversitesi taban puanları 2020

Süleyman Demirel Üniversitesi başarı sıralaması kontenjanları 2020 | Üniversite tercih heyecanına kısa bir süre kaldı. Hal böyle olunca öğrenciler hem okulların hem de bölümlerin puanlarını araştırmaya başladı. Pek çok öğrenci “Süleyman Demirel Üniversitesi taban puanları” , “Süleyman Demirel Üniversitesi kontenjanları” , “Süleyman Demirel Üniversitesi bölümleri 2020” konularını araştırıyor. İşte, detaylar.

Yeniakit Publisher
2020-07-23 13:57:00 -
Süleyman Demirel Üniversitesi taban puanları 2020

Üniversite sınavı haziran ayında yapıldı. Sonuçlar ise 28 Temmuz’da açıklanacak. Üniversite tercihleri ise 6-14 Ağustos’ta başlayacak. Eğitim hayatlarına Süleyman Demirel Üniversitesi’nde devam etmek isteyenler okulun bölümleri ve taban puanlarını araştırıyor.

Süleyman Demirel Üniversitesi bölümleri 2020

Arapça Öğretmenliği

Arkeoloji

Bankacılık ve Finans(Fakülte)

Bilgisayar Mühendisliği

Biyoloji

Coğrafya

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Diş Hekimliği

Ebelik(Fakülte)

Eczacılık

Ekonometri

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Felsefe

Fen Bilgisi Öğretmenliği

Fizik

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(Fakülte)

Gazetecilik

Gıda Mühendisliği

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Havacılık Yönetimi(Yüksekokul)

Hemşirelik(Fakülte)

Hukuk

İktisat

İlahiyat

İlköğretim Matematik Öğretmenliği

İngiliz Dili ve Edebiyatı

İngilizce Öğretmenliği

İnsan Kaynakları Yönetimi(Fakülte)

İnşaat Mühendisliği

İstatistik

Jeofizik Mühendisliği

Jeoloji Mühendisliği

Kimya

Kimya Mühendisliği

Maden Mühendisliği

Makine Mühendisliği

Maliye

Matematik

Mimarlık

Otomotiv Mühendisliği

Peyzaj Mimarlığı

Psikoloji

Radyo, Televizyon ve Sinema

Sağlık Yönetimi(Fakülte)

Sanat Tarihi

Sınıf Öğretmenliği

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

Sosyal Hizmet(Fakülte)

Sosyoloji

Şehir ve Bölge Planlama

Tarih

Tıp

Turizm İşletmeciliği(Fakülte)

Türk Dili ve Edebiyatı

Türkçe Öğretmenliği

Uluslararası İlişkiler

Süleyman Demirel Üniversitesi taban puanları 2020

Eğitim hayatlarına Süleyman Demirel Üniversitesi’nde devam etmek isteyenler bölüm puanlarını araştırıyor. İşte, bölüm puanları kontenjanları

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