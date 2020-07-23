Süleyman Demirel Üniversitesi taban puanları 2020
Süleyman Demirel Üniversitesi başarı sıralaması kontenjanları 2020 | Üniversite tercih heyecanına kısa bir süre kaldı. Hal böyle olunca öğrenciler hem okulların hem de bölümlerin puanlarını araştırmaya başladı. Pek çok öğrenci “Süleyman Demirel Üniversitesi taban puanları” , “Süleyman Demirel Üniversitesi kontenjanları” , “Süleyman Demirel Üniversitesi bölümleri 2020” konularını araştırıyor. İşte, detaylar.
Üniversite sınavı haziran ayında yapıldı. Sonuçlar ise 28 Temmuz’da açıklanacak. Üniversite tercihleri ise 6-14 Ağustos’ta başlayacak. Eğitim hayatlarına Süleyman Demirel Üniversitesi’nde devam etmek isteyenler okulun bölümleri ve taban puanlarını araştırıyor.
Süleyman Demirel Üniversitesi bölümleri 2020
Arapça Öğretmenliği
Arkeoloji
Bankacılık ve Finans(Fakülte)
Bilgisayar Mühendisliği
Biyoloji
Coğrafya
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Diş Hekimliği
Ebelik(Fakülte)
Eczacılık
Ekonometri
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
Felsefe
Fen Bilgisi Öğretmenliği
Fizik
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(Fakülte)
Gazetecilik
Gıda Mühendisliği
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Havacılık Yönetimi(Yüksekokul)
Hemşirelik(Fakülte)
Hukuk
İktisat
İlahiyat
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
İngiliz Dili ve Edebiyatı
İngilizce Öğretmenliği
İnsan Kaynakları Yönetimi(Fakülte)
İnşaat Mühendisliği
İstatistik
Jeofizik Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
Kimya
Kimya Mühendisliği
Maden Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Maliye
Matematik
Mimarlık
Otomotiv Mühendisliği
Peyzaj Mimarlığı
Psikoloji
Radyo, Televizyon ve Sinema
Sağlık Yönetimi(Fakülte)
Sanat Tarihi
Sınıf Öğretmenliği
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Sosyal Hizmet(Fakülte)
Sosyoloji
Şehir ve Bölge Planlama
Tarih
Tıp
Turizm İşletmeciliği(Fakülte)
Türk Dili ve Edebiyatı
Türkçe Öğretmenliği
Uluslararası İlişkiler
Süleyman Demirel Üniversitesi taban puanları 2020
Eğitim hayatlarına Süleyman Demirel Üniversitesi’nde devam etmek isteyenler bölüm puanlarını araştırıyor. İşte, bölüm puanları kontenjanları
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