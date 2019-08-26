Süleyman Demirel Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı yayınladı. Öğretim görevlisi yapan üniversiteler merak ediliyordu. Öğretim üyesi alım ilanı, öğretim üyesi alım şartları, öğretim üyesi alım ilanı Süleyman Demirel Üniversitesi. Öğretim üyesi alımı 2019 ilanları en sık aranan iş ilanları katagorisinde yer almakta. Üniversitelerin açılmasına az bir süre kalmasından ötürü Üniversiteler profesör, doçent doktor öğretim üyesi, araştırma görevlisi alımı yapmakta. Öğretim üyesi alımı yapan üniversiteler arasında Süleyman Demirel Üniversitesi de var. Süleyman Demirel Üniversitesi öğretim üyesi alım başvuru şartları neler? Süleyman Demirel Üniversitesi öğretim görevlisi alım başvuru tarihi.

SDÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığına 1 Öğretim Görevlisi alınacak. Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan öğretim üyesi alım ilanında, Üniversitemizin çeşitli birimlerine “2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu” ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen kadrolara öğretim elemanları alınacaktır,

SDÜ öğretim üyesi alımı için istenilen belgeler

1- Başvuru Formu (Dilekçe) (persdb.sdu.edu.tr) adresi DOKÜMAN ARŞİVİ bölümünde Kullanılan Formlar (Akademik)'da bulunan Başvuru Formu doldurulacaktır.

2- Nüfus Cüzdan Fotokopisi

3- Özgeçmiş

4- Erkek adaylar için askerlik durumlarını gösteren belge

5- Diploma, geçici mezuniyet belgesi ve ilanın özel şartlar bölümünde istenen belgelerin ve öğrenci belgelerinin onaylı sureti (Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge)

6- Lisans Transkripti (onaylı) (4‘lük ve 5’lik not sisteminin 100’lük not sistemine dönüştürülmesinde YÖK’nca belirlenen dönüşüm tablosu esas alınacaktır.)

7- ALES belgesi (ÖSYM’nin web sayfasından alınan tarih ve şifresini bulunan orijinal belge) Sonuçların açıklandığı tarihten itibaren beş yıl geçerlidir.

8- Yabancı Dil Belgesi

9- İki adet fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık veya biyometrik)

10- Alanında tecrübe belgesi (onaylı belge) (İlan edilen kadroya bağlı olarak) (uygulamalı birim ve MYO öğretim görevlisi kadrolarına başvuracaklar için)

11- Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alman Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.) (onaylı belge)

12- Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair beyan.

Süleyman Demirel Üniversitesi öğretim üyesi alım sınavı ne zaman?

İlk Başvuru :26.08.2019

Son Başvuru :10.09.20i9

Ön Değerlendirme :11.09.2019

Sınav Giriş :13.09.2019

Nihai Sonuç Açıklanma :16.09.2019

1- Başvuru: Şahsen veya posta ile kadronun İlan edildiği birime başvurulması gerekmektedir.

2- Sonuçlar Üniversitemizin internet adresinde (https://w3.sdu.edu.tr/) yayımlanacaktır. İnternet adresimizde yapılacak duyuru tebligat niteliğinde olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

4- Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca "Aslı Gibidir" yapılarak onaylanması gerekmektedir.

5- Adaylar Üniversitemizce ilan edilen kadrolardan sadece bir kadroya başvuru yapabilir, Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

6- Postadaki gecikmelere, eksik bilgi ve belge ile intikal eden başvurulara ve gerçeğe aykırı beyan ihtiva eden başvurulara ilişkin sorumluluk başvurana aittir.

7- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi İptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir, Bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

8- İdarenin uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

9- e-Devlet Kapısı (www.turkiye.gov.tr)'ndan alınan kare kodlu mezun belgesi ve öğrenci belgeleriyle başvuru yapılabileceği, söz konusu belgelerin doğruluğunun yükseköğretim kurumlarınca sorgulanarak ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında bu belgelerin kullanılabileceği, ancak atanmaya hak kazanılması halinde diploma, mezuniyet belgesi veya Öğrenci belgesinin asıl veya onaylı suretini getirmesi gerekmektedir.