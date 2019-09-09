Süleyman Arif Emre Mevlid programı ile anıldı Milli Görüş Lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın yakın çalışma arkadaşı eski Devlet Bakanı Süleyman Arif Emre, Mimar Sinan Camii’nde düzenlenen mevlid programı ile anıldı.

Milli Görüş Hareketi’nin mihenk taşlarından eski Devlet Bakanı merhum Süleyman Arif Emre için Mimar Sinan Camii’nde mevlid programı düzenlendi. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda Süleyman Arif Emre’nin Aşkın Aşkı şiir kitabında kaleme aldığı kasideler okundu. Milli Görüş Lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın yakın çalışma arkadaşı eski Devlet Bakanı Süleyman Arif Emre,Mimar Sinan Camii’nde düzenlenen mevlid programı ile anıldı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ve mevlidi şerif okunan programda merhum Emre’nin Aşkın Aşkı şiir kitabında yer alan kasideler okundu. Çok sayıda Milli Görüş mensubunun katıldığı mevlit programına Millî Gazete İmtiyaz Sahibi Ömer Yüksel Özek, Saadet Partisi Ataşehir İlçe Başkanı Adem Boz da iştirak etti.

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