Süleyman Arif Emre dualarla anıldı!

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Prof. Dr. Necmeddin Erbakan Hoca ile birlikte Anadolu ve İslam coğrafyasına Milli Görüş mührünü vuran merhum Süleyman Arif Emre, Karacaahmet Mezarlığı'ndaki kabri başında sevenleri ve ailesinin okuduğu dualarla yâd edildi.

Aile efradının yanı sıra Hayati İnanç, Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı ve AK Parti Üsküdar ilçe teşkilatı yöneticilerinin de hazır bulunduğu yâd merasiminde Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Bir döneme damgasını vurdu

Milli Selamet Partisi'nin Kurucu Genel Başkanı da olan, “Sadece demokratik sistem bir mana ifade etmez, cemiyette ahlak nizamı hâkim olmadıkça” sözlerinin sahibi Süleyman Arif Emre, hayatı boyunca, siyasette “Ahlak ve Fazilete” dayalı yeni devrin inşası için çalışmıştı. TBMM Meclis Başkanlığı, 5 dönem milletvekilliği ve Kıbrıs Barış Harekatı sırasında da devlet bakanlığı yaptı.

CHP zulmüne karşı Müslümanları cesurca savundu

Aynı zamanda avukat da olan Süleyman Arif Emre, CHP zulümlerinin memleketi kasıp kavurduğu bir dönemde Necip Fazıl ve Osman Yüksel Serdengeçti gibi fikir adamlarını cesurca savunmuştu.

1923 yılında Adıyaman’ın Besni ilçesinde doğan, siyasetçi kimliğinin yanı sıra güçlü bir şair de olan Emre’nin hece ve aruz vezni ile yazılmış 200’ü aşkın şiiri mevcut. Süleyman Arif Emre’nin şiirleri, 28 Şubat döneminin gençliğine ilham olan ezgilere dönüşmüştü. Mehmet Emin Ay’ın seslendirdiği “Kan Tutar” isimli şiiri bunlardan en akılda kalanıdır.

Leblerimle emrine âmâdedir cânım benim, al da bir bûseyle öldür haydi cânânım benim ...

Yıllarca gazetemiz Akit'te yazarlık da yapan, zor zamanların cesur dava adamı Süleyman Arif Emre'yi biz de rahmet ve minnetle anıyoruz.

Merhum Hasan Karakaya ve merhum Süleyman Arif Emre