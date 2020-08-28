Şule Ablayı rahmetle anıyoruz

Sebahattin Ayan İstanbul

Başta Huzur Sokağı isimli romanı olmak üzere kaleme aldığı eserleriyle milyonları etkileyen Şule Yüksel Şenler ebediyete göçüşünün yıl dönümünde dualarla yad ediliyor. Başörtüsü ve insan hakları mücadelesiyle tanınan Şenler, bu uğurda her türlü zorluğa katlandı. Şenler, geçtiğimiz yıl bir süredir devam eden hastalığı sonucu 81 yaşında hayatını kaybetti. Eyüp Sultan Camisi’nden kaldırılan cenazesine Cumhurbaşkanı Erdoğan da omuz verdi. Cenazesi, Mihrişah Valide Sultan Külliyesi haziresine defnedildi. Bu yıl şubat ayında, Emine Erdoğan’ın da kurucu üye olduğu Şule Yüksel Şenler Vakfı kuruldu.