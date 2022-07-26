Sular saat kaçta gelecek? Silivri Kartal Çekmeköy sular kaçta gelecek 26 Temmuz Salı:
İstanbul’un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinin olduğu ilçelerde bulunanlar ‘Sular ne zaman gelecek?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesinti saatleri:
İstanbul’da arıza ve kesintiler sebebiyle su kesintileri yaşanıyor. Kesintilerin yaşandığı ilçelerde bulunanlar ise ‘Sular ne zaman gelir?’ sorusunun cevabını araştırıyor.
Sular saat kaçta gelecek? Silivri Kartal Çekmeköy sular kaçta gelecek 26 Temmuz Salı:
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Sazlıbosna Mah,Çilingir Mah,Karlıbayır Mah,Hacımaşlı Mah,Haraççı Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle Basınç Düşüklüğü
Başlama Tarihi : 26.07.2022 14:46
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.7.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Kartal
Etkilenen Mahalleler : Cumhuriyet Mah
Arıza Sebebi : Elektrık Alt Yapı Çalışmaları Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 26.07.2022 16:04
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.7.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Çayırdere Mah
Arıza Sebebi : Enerjı Kesıntısı
Başlama Tarihi : 26.07.2022 11:26
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.7.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Gümüşyaka Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 26.07.2022 13:15
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.7.2022 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Gümüşyaka Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 26.07.2022 14:56
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.7.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Çekmeköy
Etkilenen Mahalleler : Sultançiftliği Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 26.07.2022 15:52
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.7.2022 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.