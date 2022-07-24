Sular saat kaçta gelecek İSKİ 24 Temmuz | Zeytinburnu Beylikdüzü su kesinti saatleri güncel
24 Temmuz Pazar günü İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinden etkilenen ilçelerde bulunanlar ise suların ne zaman9 geleceğini araştırıyor. Peki, sular ne zaman saat kaçta gelir?
İstanbul'un bazı ilçelerinde 24 Temmuz Pazar günü arıza kaynaklı su kesintileri yaşanıyor. Peki, sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesinti saatleri:
Sular saat kaçta gelecek İSKİ 24 Temmuz | Zeytinburnu Beylikdüzü su kesinti saatleri güncel
İlçe : Beylikdüzü
Etkilenen Mahalleler : Kavaklı Mah,Barış Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 24.07.2022 11:55
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.7.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler : Kulaksız Mah,Kadımehmet Efendi Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 24.07.2022 13:03
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.7.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Sultangazi
Etkilenen Mahalleler : Sultançiftliği Mah
Arıza Sebebi : İbb Tarafından Yürütülen Alt Yapı Çalışmaları Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 24.07.2022 12:06
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.7.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Zeytinburnu
Etkilenen Mahalleler : Beştelsiz Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları
Başlama Tarihi : 24.07.2022 13:26
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.7.2022 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.