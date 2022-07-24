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Yaşam Sular saat kaçta gelecek İSKİ 24 Temmuz | Zeytinburnu Beylikdüzü su kesinti saatleri güncel
Yaşam

Sular saat kaçta gelecek İSKİ 24 Temmuz | Zeytinburnu Beylikdüzü su kesinti saatleri güncel

24 Temmuz Pazar günü İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinden etkilenen ilçelerde bulunanlar ise suların ne zaman9 geleceğini araştırıyor. Peki, sular ne zaman saat kaçta gelir?

Yeniakit Publisher
2022-07-24 13:34:00 -
Sular saat kaçta gelecek İSKİ 24 Temmuz | Zeytinburnu Beylikdüzü su kesinti saatleri güncel

İstanbul'un bazı ilçelerinde 24 Temmuz Pazar günü arıza kaynaklı su kesintileri yaşanıyor. Peki, sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesinti saatleri:

Sular saat kaçta gelecek İSKİ 24 Temmuz | Zeytinburnu Beylikdüzü su kesinti saatleri güncel

İlçe        :              Beylikdüzü

Etkilenen Mahalleler     :              Kavaklı Mah,Barış Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              24.07.2022 11:55

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 24.7.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Beyoğlu

Etkilenen Mahalleler     :              Kulaksız Mah,Kadımehmet Efendi Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              24.07.2022 13:03

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 24.7.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Sultangazi

Etkilenen Mahalleler     :              Sultançiftliği Mah

Arıza Sebebi      :              İbb Tarafından Yürütülen Alt Yapı Çalışmaları Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              24.07.2022 12:06

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 24.7.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Zeytinburnu

Etkilenen Mahalleler     :              Beştelsiz Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları

Başlama Tarihi   :              24.07.2022 13:26

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 24.7.2022 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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