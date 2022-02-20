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Yaşam Sular saat kaçta gelecek 20 Şubat Pazar | İstanbul Adalar Arnavutköy Bahçelievler su kesinti saatleri
Yaşam

Sular saat kaçta gelecek 20 Şubat Pazar | İstanbul Adalar Arnavutköy Bahçelievler su kesinti saatleri

20 Şubat Pazar günü İstanbul’un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinin olduğu mahallelerde yaşayanlar ise ‘İstanbul sular ne zaman gelir?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, İSKİ su kesinti saatleri? Bugün sular saat kaçta gelir?

Yeniakit Publisher
2022-02-20 16:29:00 -
Sular saat kaçta gelecek 20 Şubat Pazar | İstanbul Adalar Arnavutköy Bahçelievler su kesinti saatleri

İstanbul’da arıza ya da bakım çalışmaları sebebiyle su kesintileri yaşanıyor. 20 Şubat Pazar gününü su kesintisiyle geçirenler ise kesintinin ne zaman saat kaçta biteceğini araştırıyor. Peki, bugün sular kaçta gelecek?

Sular saat kaçta gelecek 20 Şubat Pazar | İstanbul Adalar Arnavutköy Bahçelievler su kesinti saatleri

İlçe        :              Adalar

Etkilenen Mahalleler      :              Adalar

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               20.02.2022 11:26

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 20.2.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Arnavutköy

Etkilenen Mahalleler      :              Nenehatun Mah,Tayakadın Mah,Taşoluk Mah,Mustafa Kemal Paşa Mah,Mareşal Fevzi Çakmak Mah,Mavigöl Mah,Mehmet Akif Ersoy Mah,Çilingir Mah,İmrahor Mah,İslambey Mah,Yunus Emre Mah,Terkos Mah,Yavuz Selim Mah,Yeniköy Mah,Karlıbayır Mah,Baklalı Mah,Balaban Mah,Bolluca Mah,Atatürk Mah,Adnan Menderes Mah,Anadolu Mah,Arnavutköy Merkez Mah,Hacımaşlı Mah,Haraççı Mah,Hicret Mah,Fatih Mah,Boyalık Mah,Boğazköy İstiklal Mah,Durusu Mah

Arıza Sebebi      :               Basınç Düşüklüğü

Başlama Tarihi   :               20.02.2022 15:56

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 20.2.2022 tarihinde saat 23:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Bahçelievler

Etkilenen Mahalleler      :              Yenibosna Merkez Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               20.02.2022 15:17

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 20.2.2022 tarihinde saat 21:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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