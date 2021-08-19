Sular ne zaman gelecek? Avcılar Esenyurt Küçükçekmece su kesintisi
İstanbul sular saat kaçta gelir? Yenileme ve tadilat çalışmaları sebebiyle İstanbul’da 7 ilçeye 11 saat su verilmeyecek. Su kesintisinin yaşandığı mahallelerde olanlar ise suların ne zaman saat kaçta geleceğini araştırmaya başladı. Peki, sular kaçta gelir? Su kesintisi son durum | Eyüpsultan sular ne zaman gelir?
İstanbul’da bazı mahallelere dün geceden bu yana su verilmiyor. Su kesintisinden etkilenenler ise ne zaman suların geleceğini araştırmaya başladı. İstanbul sular ne zaman gelir?
Sular ne zaman gelecek? Avcılar Esenyurt Küçükçekmece su kesintisi
İski'den yapılan açıklamada Arnavutköy, Çatalca, Esenyurt, Eyüpsultan, Küçükçekmece, Avcılar ve Başakşehir'de su kesintisi yaşanacak. 7 ilçeyi etkileyen kesinti 18 Ağustos Çarşamba akşamı 22.00'de başlayıp 19 Ağustos Perşembe saat 09.00'da sona erecek.