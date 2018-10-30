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Sular ısınıyor! İran'dan ABD'ye çok sert cevap

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun açıklamalarına İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi'den cevap geldi. Kasimi, Pompeo'nun ifadelerinin "avamca ve yanıltıcı" olduğunu söyledi.

30 Ekim 2018 Salı 22:14
Sular ısınıyor! İran'dan ABD'ye çok sert cevap

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, bakanlığın resmi sitesinde yayınlanan açıklamasında, ABD'nin  İran'a karşı psikolojik savaş yürütmek istediğini ileri sürdü.

Pompeo'nun İran ekonomisi ile ilgili sözlerinin "avamca, yanıltıcı ve  çirkin" olduğunu savunan Kasımi, ABD'nin bölgedeki İran karşıtı planlarının yeni  olmadığını kaydetti.

Kasımi, İran ekonomisinin terörizmle mücadele ve diğer gelişmelere  rağmen yüzde 8 büyüdüğünü öne sürerek şu ifadelere yer verdi:

"Psikolojik savaş yürütüyor"

"ABD makamları, İran'a yönelik yaptırımlarda dünyadan gelen tepkilerin  üstünü örtmek için psikolojik savaş yürütüyor. ABD, bu stratejik hataları geride  bıraktığımız 40 yıl boyunca yaptı ve hep başarısız oldu."

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yaptırımlarla İran ekonomisini  zayıflattıklarını ve Tahran yönetiminin bölgede eskisi gibi aktif olamadığı  açıklamasında bulunmuştu.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 22:14
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