Sular durulmuşken İran'dan skandal Türkiye açıklaması

İran’lı milletvekili Mahmud Ahmedi Bilaş, ülkesinin dış politikası hakkında yaptığı konuşmada "Karabağ Savaşı'nda diplomatik terbiyeyi bir kenara bırakıp Ermenistan’ı desteklememiz gerekliydi. Gelecekte Azerbaycan'dan topraklarımızı geri almalıyız" dedi. Bilaş, İran'ın Türkiye’ye yönelik uluslararası yaptırımları 'kayıtsız şartsız' desteklemesi gerektiğini söyledi.

Yenişafak'ın haberine göre, İran’ın Şazand kenti milletvekili, Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komitesi üyesi Mahmud Ahmedi Bilaş, Ermenistan’ı desteklemeyi ülkesinin dış politikasında önemli bir ilke olarak gördüğünü söyledi.

"Karabağ Savaşı'nda Ermenistan'ı desteklemeliydik"

Meclis oturumunda açıklamalarda bulunan Bilaş, “Karabağ savaşı sırasında, diplomatik terbiyeyi bir kenara bırakarak Ermenistan’ı desteklememiz gerekliydi. Bugünkü Azerbaycan Cumhuriyeti ile Güney Kafkasya’nın bazı kısımları gerçek ve tarihi belgelere göre İran anavatanının bir parçası olup, gelecekte bir şey olduğunda, bu bölgeler anavatanlarına, İran’a iade edilmelidir. İran, Türkiye’ye yönelik Avrupa ve Amerika yaptırımlarını kayıtsız şartsız desteklemelidir” dedi.