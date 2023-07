“Sulama projeleri biterse dünyada söz sahibi oluruz”

Mehmet Safa Canat Hasan Canat

Ares Harita Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Güneş, sulama projeleri yürüttüklerini söyledi.

Çalışmalar sürüyor

1972 yılında Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde doğduğunu belirten Güneş, şunları söyledi: “Harita mühendisiyim. 1995 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi’nden mezun oldum. Mezun olduktan sonra 22 yıl boyunca sulama kanalı inşaatı yapan özel bir şirkette çalıştım. 2017 yılında ayrılıp Ares Harita Mühendislik’i kurduk. O tarihten bu yana sulama projeleri inşa ediyoruz. Balıkesir Bigadiç İlyaslar Ovası Sulaması’nı 2022 yılında bitirdik ve 2 bin 400 hektarlık alan sulamaya açıldı. Balıkesir’de devam eden Muratlar Göleti Sulaması’nı ise bu yıl içerisinde bitireceğiz. Kütahya Domaniç Çukurca Göleti ve Sulaması İkmali’ni 2022 yılında bitirdik. Afyonkarahisar’da Başmakçı Çığrı Göleti Sulaması, Çay Selevir Sulaması Yenilemesi 2. Kısım ve Bayat Asarcık Sulaması Yenilemesi devam eden işlerimiz arasındadır. Bu projelerimiz inşallah 2023 yılında bitecek. DSİ Isparta Bölge Müdürümüz Rahmi Şahin Bey Afyonkarahisar’daki projelerimizi yakından takip ediyor ve hızlı bir şekilde bitirmemiz için elinden gelen gayreti gösteriyor. Isparta Senirkent Sulaması Yenileme projesinde boru temini DSİ’ye ait olduğu için ekonomik sebeplerden ötürü malzeme alımında gecikmeler yaşandı. Hâlihazırda kamulaştırma çalışmaları devam ediyor. Senirkent’teki projemizi 2024 yılında bitirmeyi hedefliyoruz. Bunların dışında Sinop Boyabat Ilıksu Göleti İletim Hattı ve Batman’da devam eden 82 dönüm büyüklüğündeki millet bahçesi projemiz bu yıl bitecek. Biz genellikle sulama projeleri inşa ediyoruz.”

Gıda krizini de aşarız

Sulama projelerinin tarıma ve ekonomiye sağlayacağı katkılardan bahseden Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizim sulama projeleri inşa ettiğimiz sahalarda genellikle kamulaştırma yapılıyor. Normalde projeyi bitirip ondan sonra kamulaştırma yapılması gerekiyor. Çünkü ufak tefek değişiklikler olduğu zaman sorun çıkıyor. Mesela Isparta Senirkent’teki sulama projemizde vatandaşlarla kamulaştırma anlamında sıkıntı yaşıyoruz. Senirkent bölgesinde genellikle meyve ağaçları olması sebebiyle yaşadığımız sorunları uygun bir şekilde çözüme kavuşturuyoruz. Mesela büyük makinalarla değil de küçük makinalarla işimizi ilerletmeye çalışıyoruz. Bu randımanı düşürüyor ama en azından köyde yaşayan vatandaşlarla aramızda bir sorun çıkmıyor. Tarım hepimiz için önemlidir. Biz çocukluğumuzdan beri köyümüzde çiftçilik yaptık. Şu anda dünyadaki gıda krizini çözecek olan tek unsur tarımsal sulama projeleridir. Devam eden sulama projeleri bittiği zaman Türkiye’nin tarım konusunda dünyada öncü ülkelerden biri olacağına inanıyorum. Ancak bu şekilde dünyada söz sahibi olabiliriz. Çünkü şu anda sulama projeleri istenilen seviyede değil. Mesela biz Batman’a 140 kilometre mesafedeki barajdan su getirmiştik. Yani 140 kilometre uzaklıktaki barajdan getirdiğimiz sudan vatandaşların faydalanmasını sağladık. Şayet sulama projeleri olmasaydı hayatı boyunca toprağını ekmek için suya kavuşamayacak çiftçiler vardı. Herkes kendi imkânlarıyla sondaj yapıp su kuyusu açarak tarlasını sulayamaz. Bu ciddi bir maliyettir. Bu yüzden sulama projeleri çiftçiler için çok büyük bir nimettir.”

Eğirdir Gölü'nün kaderi DSİ’nin elinde

Güneş, şunları kaydetti: “Isparta Senirkent Sulaması Yenileme, Isparta’daki Eğirdir Gölü’nden gelen suyun geçtiği açık kanalet sisteminin yenilenmesidir. Eğirdir Gölü’nün su seviyesi her yıl azaldığı için açık kanalet sistemindeki su israfı önlenmeye çalışılıyor. Kapalı kanalet sistemi olduğu zaman su israfı önlenecek, su tasarrufu sağlanacak ve Eğirdir Gölü’nün suyu korunacak. Bölgede yaşayan vatandaşlar açık kanalet sistemden binbir zahmetle suyu alıp sulama yapıyor. Oysaki biz tamamen kapalı kanalet sistem inşa ediyoruz ve her tarlanın başına birer tane vana koyuyoruz. Bu sayede hem su tasarrufu sağlanmış olacak hem de vatandaşlar rahat bir şekilde sulama yapabilecek. İsteyen damla sulama sistemiyle, isteyen yağmurlama sistemiyle sulama yapabilir. O bölgede ağaçlar olduğu için genellikle damla sulama sistemiyle sulama yapılıyor. Projede önemli bir seviyeye geldik ama galiba vatandaşlar proje bittikten sonra faydalarını görünce bizi anlayacak. Hâlbuki devlet bölgedeki çiftçilerin suya daha rahat ulaşması için çaba gösteriyor. Ayrıca Eğirdir Gölü’nün de her yıl azalan su seviyesini göz ardı etmemek gerekiyor. ‘Eğirdir Gölü’nün kaderi DSİ’nin ve çiftçilerin elinde’ diyebiliriz.”

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Çiftçilere sürekli anlatılmalı

Çiftçilere sulama projelerinin yeterince anlatılmadığını dile getiren Güneş, “Geçen sene Balıkesir Bigadiç’te bitirdiğimiz İlyaslar Ovası’nda bir çiftçi 2-3 dönümlük tarlasında çeşit çeşit sebze yetiştirdi ve çok güzel para kazandı. Bize de defalarca teşekkür etti. Çünkü önceden İlyaslar Ovası’nda su yoktu. DSİ’nin uhdesinde barajdan suyu alıp İlyaslar Ovası’ndaki tarlaları suya kavuşturduk. Yine aynı şekilde Kütahya Domaniç Çukurca’da dağa, taşa, bayıra DSİ’nin sayesinde su götürdük. Bölgede önceden sadece buğday yetiştirilirken şimdi domates, biber gibi çeşit çeşit sebze ve meyve yetiştiriliyor. Devlet çiftçinin iyiliği için elinden geleni yapıyor ama çiftçiler bunun kıymetini çok geç anlıyor. Çiftçilere sulama projelerinin öneminin sürekli anlatılması gerekiyor. Sulama projesi inşa edilirken bölgedeki ağaçlar ve yerleşim alanları için kamulaştırma yapılıyor. Projenin inşaatı devam ederken kamulaştırma projeleri hazırlanıyor. Hazırlanan projeler DSİ tarafından onaylanınca Tapu ve Kadastro Müdürlüğü’ne gönderiliyor. Ondan sonra bir bedel belirleniyor. Belirlenen bedele köylü itiraz ediyor. Bütün bunlar projenin sürecini uzatıyor ve işlerimiz aksıyor” diyerek sözlerini tamamladı.