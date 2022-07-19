Sulama kanalları, baraj ve göletler oyun alanı değildir! Ölüme yüzmeyin

Yeni Akit /Ankara

DSİ Genel Müdürlüğü serinlemek için sulama kanallarına girilmemesi gerektiğini belirterek ölüm riski olduğunu hatırlattı.

Sulama kanallarında boğulmaların önüne geçmek için vatandaşları uyaran Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vatandaşlara su kanalları konusunda uyarıda bulundu.

Her yıl sulama kanalları, baraj ve göletlerde 100 çocuk ve gencin boğulduğunu belirten DSİ, “Su hayattır, Can almasın” diyerek uyardı.

DSİ paylaşımında, “Sulama Kanalları Baraj ve Göletler Oyun Alanı Değildir. Yüzmek ve Serinlemek Maksadıyla Girmek ÇOK TEHLİKELİ VE YASAKTIR. Su Hayattır Can Almasın...” ifadeleri ile çocukların da bu yerlerden uzak tutulmasını istedi.

Tehlikeleri sıralandı

DSİ geçtiğimiz yıl da kanalların yapısal şeklinin anlatıldığı video yayınlayarak, su kanalları akış hızının çok yüksek olduğunu anlatarak uyarı yapmıştı. Videoda ayrıca, “Çok iyi yüzücü olsanız bile akıntıya karşı koyamaz ve akıntıya kapılma ihtimaliniz çok yüksektir. Yapısı V şeklinde olduğu için girildiğinde çıkması çok zordur. Yan duvarları yosunlandığı için çıkmaya çalıştığınızda kayarak tekrar su içerisine girersiniz. Kanalda akan su çok soğuk olduğundan kramp, ani şok ve kalp krizi geçirme riskiniz çok yüksektir. Sulama kanallarına girmeyelim, giren birisini gördüğünüzde 155 polis imdat ve 156 Jandarma’yı arayalım.” uyarılarında bulunmuştu.