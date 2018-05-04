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Sulama kanalında tehlikeli serinlik

Adana'da hissedilen hava sıcaklığı 40 dereceye ulaşınca, gençler yasak olmasına rağmen kentin ortasından geçen sulama kanallarına girip serinlemeye başladı.

04 Mayıs 2018 Cuma 10:20
Sulama kanalında tehlikeli serinlik

Kentte sıcaktan bunalanlar, park ve ağaç gölgelerinde rahat nefes almaya çalışırken, özellikle aralarında çocukların da bulunduğu gençler, serinlemek için Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanallarına koştu. Akıntı nedeniyle tehlikeli ve yasak olmasına karşın serinlemek isteyen gençler, kendilerini kanala attı. 


Her yıl çok sayıda kişinin ölümüne neden olan sulama kanallarına atlayan çocuk ve gençler, sıcak havadan bunaldıkları için sulama kanalında yüzdüklerini, bunu da 'eğlenceli' bulduklarını söyledi. Havuza girecek paralarının olmadığını da belirten gençler akıntılı suya ardı ardına atlayarak serinledi.

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 10:20
  1. adana
  2. sulama kanalı
  3. tehlikeli

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