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Aktüel

Sulama kanalında boğulan tarım işçisinin cenazesi memleketine gönderildi

Gaziantep’te girdiği sulama kanalında boğularak hayatını kaybeden 16 yaşındaki tarım işçisinin cenazesi memleketine gönderildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 12:04:18 -
Sulama kanalında boğulan tarım işçisinin cenazesi memleketine gönderildi

Gaziantep’te girdiği sulama kanalında boğularak hayatını kaybeden 16 yaşındaki tarım işçisinin cenazesi memleketine gönderildi.


Aslen Şanlıurfalı olan ve Gaziantep’in İslahiye ilçesinde ailesiyle birlikte tarım işçisi olarak çalışan 16 yaşındaki Mehmet Ali Beşaltı, serinlemek için girdiği sulama kanalında boğularak hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumuna sevk edilen Beşaltı’nın cenazesi, otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Büyükşehir Belediye Mezarlıklar Müdürlüğüne bağlı gasilhaneye kaldırılan Beşaltı’nın cenazesi yıkama işlemlerinin ardından memleketi Şanlıurfa’ya gönderildi.

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