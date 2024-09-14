  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yunanistan'ın 30'dan fazla savaş helikopteri imha oldu!

'Film koptu' diyen İslam Memiş gram altın için uyardı! Beklemiyordum, 18 Eylül'den sonra...

Haniye’nin afişini yırtarak indiren CHP, Ayşenur’un cenazesinde!

İran o iddialara yanıt verdi! Rusya'ya balistik füze mi verildi

Sıla bebek olayında korkunç detay! 42 ısırık izi tespit edildi...

İstanbul'da zincirleme trafik kazası: Ölü ve yaralılar var!

Meteoroloji uyardı! 37 ilde kuvvetli yağış bekleniyor

Millete böyle ihanet görülmedi! Bodrum Belediye başkanı susuzluk çeken halkı hiçe sayıp Bülent Ersoy için sokakları yıkadı

Narin cinayeti sonrası açtı ağzını yumdu gözünü! Halil Konakçı tecavüz edenlere öyle bir konuştu ki…

Kerem Aktürkoğlu Portekiz’i salladı! İlk maçında müthiş gol attı: Herkes onu konuştu…
Gündem Sulama kanalında boğulan gencin çıkartılmasını film gibi izlediler
Gündem

Sulama kanalında boğulan gencin çıkartılmasını film gibi izlediler

Yeniakit Publisher
2024-09-14 17:22:00 -
Sulama kanalında boğulan gencin çıkartılmasını film gibi izlediler

Adana'da sulama kanalına giren genç, boğularak hayatını kaybetti. Gencin cansız bedeninin çıkartılmasını vatandaşlar film gibi izledi.

Edinilen bilgiye göre, Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi civarından serinlemek için sulama kanalına giren 3 gençten biri, çırpınmaya başlayıp suda sürüklenip gözden kayboldu. Diğer 2 genç kanaldan çıkarak durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Su Altı Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Kanalda arama çalışması başlatan dalgıç polisler, gencin cansız bedenine kanala girdiği noktadan yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta buldu.

Ekiplerin sudan çıkardığı gencin cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Boğulan genç ile birlikte kanala giren 2 genç ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Film gibi izlediler

Öte yandan, gencin cansız bedeninin çıkartılmasını vatandaşlar film gibi izledi.

Adana'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu
Adana'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu

Yerel

Adana'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu

Sulama kanalına uçtu! Bu araçtan burnu kanamadan çıktı
Sulama kanalına uçtu! Bu araçtan burnu kanamadan çıktı

Yaşam

Sulama kanalına uçtu! Bu araçtan burnu kanamadan çıktı

Sulama kanalında feci ölüm
Sulama kanalında feci ölüm

Yaşam

Sulama kanalında feci ölüm

Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen kadın boğuldu
Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen kadın boğuldu

Yerel

Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen kadın boğuldu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23