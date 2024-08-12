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Yaşam Sulama kanalına uçtu! Bu araçtan burnu kanamadan çıktı
Yaşam

Sulama kanalına uçtu! Bu araçtan burnu kanamadan çıktı

Yeniakit Publisher
2024-08-12 21:14:00 -

Malatya'da sulama kanalına uçan araçta bulunan sürücünün burnu dahi kanamadı.

Malatya'da, kontrolden çıkan hafif ticari araç sulama kanalına uçtu. Araç sürücüsü kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu.

Olay 16.15 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gönültaş caddesi üzerinde seyreden A.T.T. idaresindeki 44 BP 790 plakalı Citroen marka hafif ticari araç, sürücünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki DSİ'ye ait sulama kanalına uçtu. Çevredekilerin yardımı ile sürücü araçtan çıkarılırken, tedbir amaçlı bölgeye sağlık ekipleri çağrıldı. Ambulansta kontrolden geçirilen sürücü, biranda gözlerinin karardığını belirterek nasıl olduğunu anlamadan aracın kanala uçtuğunu belirtip çevredekilerin yardımı ile kurtarıldığını söyledi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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