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Aktüel Sulama kanalına düşen otomobilinin üstünde kurtarılmayı bekledi
Aktüel

Sulama kanalına düşen otomobilinin üstünde kurtarılmayı bekledi

Sürücüsü kurtarılan araç, muhtarın yardımıyla iş makinesine bağlanarak çıkarıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-23 12:53:06 -
Sulama kanalına düşen otomobilinin üstünde kurtarılmayı bekledi

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çivril ilçesinde sulama kanalına düşen otomobil ile sürücüsü iş makinesi yardımıyla kurtarıldı.

Kocayaka Mahallesi Muhtarı Hasan Koç, tarlasına giderken sulama kanalına düşen bir otomobil ve aracın üzerinde bir vatandaş gördü.

İsmi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü, Koç'un çağırdığı iş makinesiyle sulama kanalından tahliye edildi.

Hasan Koç'un, daha sonra iş makinesinin kepçesinde suya girerek zincir bağladığı otomobil çekilerek su kanalından çıkarıldı.

Muhtar Koç'un kurtarma çalışması, yanındakiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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