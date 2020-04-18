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Aktüel

Sulama kanalına düşen köpek kurtarıldı

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde sulama kanalına düşen köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

2020-04-18 18:30:17 -
Sulama kanalına düşen köpek kurtarıldı

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde sulama kanalına düşen köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.



Edinilen bilgiye göre olay, Bozova ilçesinde bağlı kırsal Arıkök Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, başıboş sokak köpeği su içmek için girdiği sulama kanalından bir daha çıkamadı. Vatandaşlar tarafından fark edilen köpek, kanaldan çıkarılamayınca durum itfaiye ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, sulama kanalına düşen köpeği kurtardı. Kurtarılan köpek doğaya salıverildi. Vatandaşlar köpeği kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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